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15 Ağustos 2021 Pazar 11:12:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2021 Pazar 11:12:00

24 saatte 22 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır hattında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Akar: "Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 14, Hava Kuvvetlerimizin Gara'ya harekatında 6, Hakurk'ta 2 olmak üzere 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır hattında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ettiğini vurgulayan Akar, 24 satte 22 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması şöyle:

Barış Pınarı Harekat bölgesinde sızma girişinde bulunan 14 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca Hava Kuvvetlerimizin harekatı sonucunda Gara bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi. Hakurk bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz devam edecek. Bizim tek hedefimiz teröristler. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadele devam edecek. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız.

"SINIRDA 150'DEN FAZLA PUSU VE KEŞİF FAALİYETİ"

Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına destek için görev yaptıkları esnada kaza kırıma uğrayan Rusya Federasyonu'na ait uçaktaki Rus ve Türk mürettebatın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Akar, taziye dileklerini iletti.

Olası hareketliliğe karşı İran sınırındaki birliklerin takviye edildiğini, her gün 150'den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştirildiğini, bin civarında keşif gözetleme vasıtasının bulunduğunu bildirdi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile İran sınırında alınan önlemleri yerinde inceledi.

Havadan ve karadan yaptığı incelemelerin ardından Akar ve komutanlar, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve sınır birliklerinin komutanlarıyla 6. Hudut Tugay Komutanlığında bir araya geldi.

Sınır güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, alınan tedbirleri gün boyunca yerinde incelediklerini ifade etti.

Hudut birliklerinin yıl başından bu yana yurt genelinde 91 bin 78 kişiyi yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken yakaladığını belirten Akar, "Bunlardan İran hududunda yakalananların sayısı 587'dir. Hudutlarımızdan girmesi engellenenlerin sayısı ise 181 bin 328 oldu. Bunların İran sınırına tekabül edenlerinin sayısı ise 61 bin 943'tür. Asker-sivil iş birliği yoğun şekilde uygulanarak gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Bir tarafta hudutta askerler, diğer tarafta mülki makamlar, diğer tarafta ise Cumhuriyet savcılıklarımız bu konuyu etkili bir şekilde yürütüyorlar." ifadelerini kullandı.

İran sınırındaki fiziki güvenlik tedbirlerine de değinen Akar, şunları söyledi:

Modüler duvar yapıyoruz, şu ana kadar da bu duvar inşasının büyük bölümü tamamlandı. 150 kilometreye yakın hendek kazıldı. Mevcut olan hudut taburlarımız, komando taburlarımız, keşif bölüklerimizle birlikte hudut karakollarımızın, üs bölgelerimize ilave takviyeler yapıldı. Bunların yanı sıra jandarmalar ve polis özel harekat birlikleri de takviye edildi. Hudutta her zamankinden çok daha yoğun bir şekilde tedbir alındığını, hududun kontrolünün daha da etkin olduğunu herkesin bilmesi lazım.

"HUDUTLARIMIZ GEÇİLMEZ ANLAYIŞINI PEKİŞTİRECEĞİZ"

İran hududunun güvenliği için karadan alınan önlemlerin yanı sıra havada da İHA'ların, insanlı keşif uçaklarının (İKU) görev yaptığını vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

Ayrıca her gün 150'den fazla bölgede pusu ve keşif faaliyeti gerçekleştiriliyor. Termal gece görüş cihazları dahil bin civarında keşif gözetleme vasıtamızla faaliyet gösteriyoruz. Yapılan elektro optik kuleler ve akustik algılayıcılar sayesinde sınır hattındaki hareketliliği tespit etmek çok kolay hale geldi. 'Hudut namustur' anlayışı ile en kıdemsizinden en kıdemlisine kadar bütün arkadaşlarımız yüksek moral ve motivasyonun yanı sıra büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla kendilerine verilen görevleri başarıyla yerine getirdiler, getirmeye devam ediyorlar. Çalışmalarımız artan bir şiddetle devam edecek ve 'hudutlarımız geçilmez' anlayışını pekiştireceğiz.

"Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan Afgan sayısında artış yaşandığı, bununla ilgili sınır hattında birçok görüntünün yer aldığına" yönelik iddialara da değinen Akar, şu değerlendirmeyi yaptı:

Hudutların kontrolü eskisinden çok daha ileri düzeyde. İlk hatta hudut birlikleri, Kara Kuvvetleri unsurları, derinlikteki alanda jandarmalar, içerideki bölümlerde polis özel harekat var. Dolayısıyla ortaya atılan görüntülerin hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını çok açık bir şekilde bir kez daha burada müşahede ettik.

SEL BÖLGESİNDEKİ VATANDAŞLARIN TAHLİYESİ İÇİN GEMİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 84 milyonun güvenliği, vatan topraklarının birliği ve bütünlüğü için görevlerini 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde yerine getirmeye devam ettiğini anlatan Akar, Mehmetçiğin yurdun batısındaki orman yangınları ve Batı Karadeniz'deki sel felaketiyle mücadele çalışmalarına da önemli katkılar sağladığını söyledi.

Bakan Akar, "TSK, yangın ve selde kullanılabilecek, sahip olduğu tüm imkan ve kabiliyetleri ilk günden itibaren seferber etmiştir. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bakanlarımızla, valililerimizle görüşerek nerede ne ihtiyaç varsa bunları anında karşılamak için TSK mensupları büyük gayret gösterdi." diye konuştu.

Batı Karadeniz'deki sel felaketinin ardından bölgede TSK'ya ait helikopterlerin arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Akar, "Bölgeye ayrıca 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildi. Bunların yanı sıra Sinop Türkeli'nde devam eden kurtarma çalışmalarına destek sağlamak, mahsur vatandaşlarımızın ve araçlarının tahliyesi için görevlendirdiğimiz iki gemimiz de yola çıktı." dedi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar PKK
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