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27 Ekim 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 14:21:00

24 Özel “Murat Kurum”

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Ankara'nın yeni nefeslenme alanı, Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi açılıyor. Açılış öncesi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 24 TV'nin konuğu oluyor.

Millet bahçeleri, kentsel dönüşüm, sıfır atık, su kaynaklarının korunması, yeşil bir Türkiye başlıkları masaya yatırılıyor.

Helin Aslan moderatörlüğünde, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman soruyor, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum cevaplıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, 24 TV' de gündemi değerlendireceği, "24 Özel" yayını, bu akşam saat 21.00'de 24 TV' de.

Etiketler : Millet bahçeleri Melik Yiğitel Helin Aslan
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