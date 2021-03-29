HDP kapatılacak mı? Kritik tarih 31 Mart

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29 Mart 2021 Pazartesi 11:43:00 - Güncelleme:29 Mart 2021 Pazartesi 11:43:00

24 Ankara Temsilcisi Yiğitel: HDP olağanüstü bir kararla kapatılmayacak

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HDP açısından milat sayılabilecek bir tarih olan 31 Mart Perşembe günü yaklaşıyor. Anayasaya Mahkemesi Genel Kurulu toplanacak ve raportörün ön incelemesi gözden geçirilecek. 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'e göre, tahminler bu sürecin en fazla 5 ay, en kısa da 3 ayda tamamlanabileceği yönünde. Peki HDP partiyi mi kapatacak yoksa savunma mı yapacak? İşte haberimizin ayrıntıları...

HDP açısından 31 Mart Çarşamba günü HDP açısından önemli bir milat. Anayasaya Mahkemesi Genel Kurulu toplanacak ve raportörün ön incelemesi gözden geçirilecek. Daha sonrada iddianamenin kabul ettiği duyurulup süreç başlatılacak. 24 Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "Tahminler bu sürecin en fazla 5 ay, en kısa da 3 ayda tamamlanabileceği yönünde" yorumunda bulundu. Peki HDP ne yapacak? İşte detaylar...

İşte 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in HDP davasına yönelik yaptığı açıklamalardan satır başları:

KRİTİK TARİH 31 MART

31 Mart Çarşamba günü HDP açısından önemli bir milat. Anayasaya Mahkemesi Genel Kurulu toplanacak ve raportörün ön incelemesi gözden geçirilecek. Daha sonra da iddianamenin kabul ettiği duyurulup süreç başlatılacak. Sonrasında HDP'den bir ön savunma alınacak ve partiden sözlü bir savunma istenecek. Başsavcı da aynı şekilde iddialarını sözlü olarak dile getirecek. Daha sonra da raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. O rapor üyelere dağıtılacak ve partinin kapatılıp kapatılmamasına dair karar için müzakereler başkayacak. Kısacası 31 Mart, takvim başlangıç tarihi olacak.

HDP PARTİYİ KAPATACAK MI?

Tahminler bu sürecin en fazla 5 ay, en kısa da 3 ayda tamamlanabileceği yönünde. Rapor aşamaları, savunma aşamaları ve inceleme aşamaları şeklinde bir takvim ortaya konulacak.

Diğer taraftan da yine bir kulis bilgisi var. Hafta sonu, HDP Parti Meclisi toplantı ve bu konuyu uzun uzun tartıştılar. Masaya iki tane seçenek konuldu. O seçeneklerden bir tanesi, olağanüstü kurultayla partinin kapatılması ve bu davanın kendiliğinden kalkması. İkinci seçenek de savunma yapılması yönünde. Parti meclisinde alınan karar, savunma yapılması yönünde olduğu öğrenildi. Dolayısıyla HDP olağanüstü bir kararla kapatılmayacak.

HAZİNE YARDIMININ KESİLMESİ

Buradaki en temel etken ise, 3'te iki çoğunluğun HDP'ye bir avantaj sağlaması. İkinci şıkta şu, kapatmaya dair bir karar verilmezse 687 kişi hakkında 5 yıl süreyle siyasi yasak istendi. Parti yöneticileri de buna dair kapatma kararı çıkmazsa bu kişiler hakkında siyasayi yasak kararı da alınamıyor. Doyısıyla mesele hazine yardımının kesilmesinde kilitlenebilir. Kısacası verilen karar savunma yapmak. Şu an sıcak bilgi bu yönde.

Etiketler : HDP kapatma 31 mart Melik Yiğitel
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