2.3 milyonu çöle sürme planı

İsrail İstihbarat Bakanlığı'nın, 'Gazze tehdidi'ni ortadan kaldırmak için, 2.3 milyon insanı Sina Yarımadası'na sürmeyi ve geri dönüşü engellemek için tampon bölge kurmayı planladığı ortaya çıktı.

Gazze'yi bir aydır havadan bombalayarak çoluk çocuk demeden binlerce insanı öldüren İsrail'in, Filistinlileri Sina Yarımadası'nda kalıcı sürgüne göndermeyi planladığı ortaya çıktı. WikiLeaks'in yayınladığı 13 Ekim tarihli yazıya göre, İsrail İstihbarat Bakanlığı, 'Gazze tehdidini ortadan kaldırmak' amacıyla üç alternatifli bir rapor hazırladı. "Batı Şeria'da bulunan Filistin Yönetimi'nin yeniden Gazze yönetimine gelmesi" ve "yerel bir rejimin desteklenmesi"ni öngören ilk iki alternatif, "İsrail'e yönelik saldırıların engellenmeyeceği" gerekçesiyle reddedildi.

'ÇADIR KENTLER KURULSUN'

Son alternatif ise, Gazze'deki 2.3 milyon insanın Sina'daki çadır kentlere taşınması, kalıcı kentler ve insani yardım koridoru inşa edilmesi, yerlerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşünü engellemek için de bir güvenlik bölgesi oluşturulması oldu. 'Gazzelileri transfer planı'na göre, ilk aşamada nüfus güneye doğru giderken, İsrail Hava Kuvvetleri Gazze'nin kuzeyini vuracak. İkinci aşamada karadan giriş başlayacak, kuzeyden güneye tüm Gazze işgal edilecek. Yeraltı sığınakları Hamas'tan tamamen temizlenecek, Gazze'yi terk edenlere kalıcı olarak dönme izni verilmeyecek.

'HAMAS SİZE KAYBETTİRDİ'

Gazze'de yaşayan Filistinlilerin planı kabul etmelerini sağlayacak özel bir kampanyanın başlatılması istenen raporda, "Mesajlar toprak kaybı etrafında dönmeli, yani topraklara geri dönme umudunun artık kalmadığını açıkça ortaya koyulmalı" ifadeleri kullanılıyor. Raporda, bu mesajın "Allah, Hamas'ın liderliği yüzünden bu toprakları kaybetmenizi sağladı. Artık Müslüman kardeşlerinizin yardımıyla başka yere taşınmaktan başka çareniz yok" şeklinde ifade edilmesi de öneriliyor. Raporda, "Değerlendirmelerimize göre, nüfus tahliye edildikten sonra yaşanacak çatışmalar, nüfusun kalması durumunda yaşanacaklara kıyasla daha az sivil kaybına yol açacaktır" denilirken, bunun, İsrail'in güvenliği için en iyi alternatif olacağı vurgulandı.

AMERİKA BASKI YAPMALI

Planın uluslararası meşruiyeti için de atılması gereken adımların sıralandığı raporda, 5 ülkenin projeye finansal destek sağlaması veya Filistinlilerin bir kısmını mülteci olarak kabul etmesi dile getiriliyor. ABD'nin Mısır'a Gazze sakinlerini kabul etmesi için baskı yapması, başta Yunanistan, İspanya ve Kanada olmak üzere Batılı ülkeleri harekete geçirmesi gerektiği belirtiliyor. WikiLeaks, raporu hazırlayan kişinin, İstihbarat Bakanı Gila Gamaliel'in partisi Likud'daki Özgürlükçü grubun lideri Amir Weitman olduğunu aktardı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada ise, bakanlığın da doğruladığı belge için 'varsayımsal bir çalışma' denildi.

KİTLESEL GÖÇ KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Filistin yönetimi sözcüsü Nabil Abu Rudeineh, İsrail'in planı için "Herhangi bir yere, herhangi bir şekilde nakledilmeye karşıyız ve bunu kırmızı çizgi olarak görüyoruz. 1948'de yaşananların tekrarına izin vermeyeceğiz" dedi. Rudeineh, kitlesel bir göçün 'yeni bir savaş ilan etmekle eşdeğer olacağı'nı da ifade etti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi de, ülkesinin Gazze'deki Filistinlileri Mısır'ın Sina Yarımadası'na sürülmesi planlarını reddettiğini, böyle bir çabanın Mısır-İsrail barışını tehlikeye atacağını dile getirmişti.

ATEŞKES ÇAĞRILARINI REDDETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Kabine Bakanı Benny Gantz ile Tel Aviv'deki Kirya askeri üssünde basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, ateşkes çağrılarına ilişkin ABD'deki 11 Eylül saldırılarını hatırlatarak, ABD, ateşkesi nasıl kabul etmediyse İsrail de 7 Ekim saldırısından sonra ateşkesi kabul etmeyecektir. Ateşkes Hamas'a teslim olmak demektir. Şimdi savaş zamanı" diye konuştu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddinel-Kassam Tugayla- rı, yabancı rehinelerin bir kısmının önümüzdeki günlerde serbest bırakılacağını duyurdu.

KARADAN GİRDİ PİŞMAN OLDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesinin ateşkes çağrılarını reddettiğini açıklamasının ardından, kara operasyonlarının 'Gazze metrosu' olarak anılan yer altı tünellerine taşındığı duyuruldu. İsrail güçlerinin Gazze'nin altında geniş tünel ağları içerisinde bulunan Hamas üyeleri ile çatışmaya girdiği açıklandı. İsrail hem Sderot'un karşısındaki Beyt Hanun'dan hem kuzey Gazze'nin güney bölgesinden iki ayrı zırhlı birliği harekete geçirdi. Hamas, zırhlı birliklerin pusuya düşürüldüğünü ve çok sayıda İsrailli askerin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Gallant da, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarında dün "ağır bir bedel ödediğini" açıkladı.

Gazze'ye giren İsrail askerleriyle, Hamas üyeleri arasında zaman zaman sıcak çatışmalar yaşanıyor.

BLİNKEN'A 'KATİL' TEPKİSİ

ABD, Gazze'de katliam yapan İsrail'e desteğini sürdürüyor. ABD'li yetkililer, yardım paketi için Senato'nun kapısını çaldı. Cumhuriyetçiler, İsrail'e ihtiyacı olduğu fonun sağlanması amacıyla 14,3 milyar dolar yardım gönderilmesine yönelik yasa tasarını kamuoyu ile paylaştı. Yardım tasarısı, Temsilciler Meclisi'nin alt komitesinde görüşüldü. İsrail için istenilen yardım, eylemlere neden oldu. Kollarına kırmızı boyayla Gazze yazan göstericiler konuşma yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, "Blinken, ellerinde kan var! Katil!" diye tepki gösterdi.

ÇİNLİ FİRMALAR İSRAİL'İ HARİTADAN SİLDİ

Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılar sürerken, popüler Çinli dijital harita uygulamaları ve web siteleri platformlarından İsrail ismini kaldırdı. Çinli Baidu ve Gaode gibi haritala uygulamalarında tüm ülkeler isim ve bayraklarıyla yer aldı. Ancak İsrail ve Filistin üzerine gelindiğinde isim ve bayrak koyulmadığı görüldü. Bölgedeki şehir isimleri belirirken, İsrail isminin ve bayrağının kaldırıldığı anlaşıldı. Benzer durumun cep telefonuyla haritaya erişildiğinde de yaşandığı görüldü. Çin resmi olarak İsrail ve Filistin devletlerini tanıyor.

2009'DAN BERİ AYNI HİKAYE

Gazze'de cami, okul, kilise ve hastaneleri hedef alarak sivillerin üzerlerine bomba yağdıran İsrail'in saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu Şifa Hastanesi'ni Hamas'ın üs olarak kullandığın iddia edip, vurulacakları tehdidinde bulunmuştu. 16 yıl hastanede çalışan Norveçli doktor Mads Gilbert, katıldığı televizyon programında İsrail'in iddialarını yalanladı. Gilbert, "Netanyahu'dan hastanenin altında Filistin direnişi için askeri kontrol ve karargah merkezi olduğuna dair kanıtları ortaya çıkarmasını istiyorum. Bu iddiaları 2009'dan beri duyuyoruz. Biz 2009 ve 2014'te olmak üzere iki kere hastaneyi terk etme tehdidi aldık. Çünkü burası İsrailler tarafından bombalanacakmış. Ellerinde kanıt yok" dedi.