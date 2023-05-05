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23 ilde DEAŞ operasyonu: 74 kişi gözaltına alındı
05 Mayıs 2023 Cuma 08:54:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 08:54:00

23 ilde DEAŞ operasyonu: 74 kişi gözaltına alındı

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23 ilde DEAŞ operasyonu: 74 kişi gözaltına alındı

23 ilde DEAŞ operasyonu: 74 kişi gözaltına alındı

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