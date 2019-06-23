23 Haziran Sultangazi seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika!

23 Haziran Sultangazi seçim sonuçları hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Nefeslerin tutulduğu 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. İstanbulluların büyük bir merakla beklediği seçim sonuçlarına ilişkin tüm detayları sizler için derledik. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları sizlerle...

SULTANGAZİ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Sultangazi 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

SULTANGAZİ 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Sultangazi 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Sultangazi oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.



31 MART'TA NE OLMUŞTU?

Sultangazi Belediye Başkanı AK Partili Abdurrahman Dursun oldu. Sultangazi belediye başkanının belli olduğ seçimlerde Sultangazi yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:

SAADET PARTİSİ: Hüseyin Aydoğan

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Yılmaz Gümüştekin

VATAN PARTİSİ: Deniz Çakmak

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: Yakup Yılmaz

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Haluk Bozkurt

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Abdurrahman Dursun

DEMOKRAT PARTİ: Muhsin Gündoğdu

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ: Cevdet Konak

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Tarık Ersoy

BAĞIMSIZ: Nazmi Bağdatlı

ABDURRAHMAN DURSUN KİMDİR?

1972 yılında Adıyaman'da doğan Abdurrahman DURSUN ilk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman'da tamamladı.

Adıyaman İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan DURSUN, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek üniversite eğitimini tamamladı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığının 2006 yılında yapılan kongresinde İl Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilen DURSUN'un aktif siyaset hayatı da bu yılda başladı. 2009, 2012, 2015 yıllarında yapılan il kongrelerinde Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği görevine seçildi. Bu süre içerisinde Teşkilat, Seçim İşleri, Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonlarında görev yapan DURSUN, Yerel Yönetimler 2. bölge başkanlığı görevinde bulundu.

7 Haziran ve 1 Kasım 2016 genel seçimlerinde, İstanbul 3. bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürüttü.

2009-2018 yılları arasında Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı temsilcisi olarak bulunan Dursun, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği yaptı.

Birlik Vakfı mensubu olup, bu vakıfta Hukukçular Kulübü Başkanlığı yaptı. Halen Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanlığı ve Adıyamanlılar Vakfı Başkan Yardımcılığı görevlerine devam etmektedir.

İstanbul'da faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde hukuk müşavirliği ve serbest avukatlık yapmaktadır.30 Mart 2018 de yapılan AK Parti Sultangazi 4. Olağan Kongresinde İlçe Başkanlığına seçildi. Dursun evli ve iki çocuk sahibidir.