23 Haziran seçim sonucu Şişli son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı nasıl?

23 Haziran seçim sonucu Şişli son dakika araştırmaları güncel olarak yapılıyor. Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için tüm herkes heyecanlı. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı nasıl? sorusu gündemin en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bugün 10,5 milyon seçmen sandık başında yerini aldı. Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları ve son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 23 Haziran seçim sonucu ve Şişli sonuçlarını sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...

ŞİŞLİ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Şişli 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

ŞİŞLİ 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Şişli 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Şişli oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçlarına göre Şişli Belediye Başkanı CHP adayı Muammer Keskin oldu.

İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLERDİ?

AK Parti İstanbul Şişli Belediye Başkan adayı: Nihal Yıldırım

CHP İstanbul Şişli Belediye Başkan adayı: Muammer Keskin

DSP İstanbul Şişli Belediye Başkan adayı: Mustafa Sarıgül

SP İstanbul Şişli Belediye Başkan adayı: Muharrem Çam

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI MUAMMER KESKİN KİMDİR?

1954 Ardahan'da doğan Muammer Keskin evli ve iki çocuk babası. Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden mezun oldu. CHP’ den Şişli İlçe Başkanlığı, Kurultay Delegeliği görevlerinde bulundu. İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcılığı, İSMMMO Akademi Yönetim Kurulu üyeliği, çeşitli derneklerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetim kadrolarında görev aldı.

Hala Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Yönetim Kurulu’nda ve Yeniköy Onkoloji Vakfı Yönetim Kurulu’nda görev yapıyor. SMM Denetim Ltd. Şti. ortağı. Şişli Bölgesi’nde Serbest mali müşavir olarak faaliyetini sürdürüyor. Finans ve Girişimcilik alanlarında Türkiye genelinde eğitimler veriyor.

ŞİŞLİ NÜFUSU KAÇTIR?

Şişli nüfusu 2018 yılına göre 274.289 olarak açıklandı.

ŞİŞLİ HAKKINDA

İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan, Kağıthane, Beşiktaş ve Beyoğlu ilçeleriyle komşu olan Şişli, modern iş merkezleri, yoğun nüfusu ve bir kültür-sanat merkezi oluşuyla dikkat çekiyor. 1954’ten bu yana ilçe statüsündeki Şişli’nin isminin şiş yapımıyla uğraşan ve şişçiler diye anılan bir aileden geldiği söyleniyor. Buraya zaman içerisinde “Şişlilerin Konağı” denmeye başlayınca, ilçenin ismi de böyle kalmış.

Tarihi açıdan oldukça zengin olan ilçede görebileceğiniz yerler şunlar: Harbiye’deki Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, Halaskargazi Caddesi üzerindeki Atatürk Müzesi, 1854’te Abdülmecit tarafından yaptırılan Teşvikiye semtindeki Teşvikiye Camii, Maçka Çeşmesi, Darulaceze Binası, Ihlamur Kasrı, Harbiye, Nişantaşı ve Teşvikiye gibi semtler, şehrin ilk sanayi bölgelerinden biri olan Bomonti, ülkemizde modern bira üretim tekniğiyle imalata başlayan ilk bira üretim tesisi olan Bomonti Bira Fabrikası, Bulgar Eksarhanesi, Feriköy’deki Antika Pazarı, Abdi İpekçi Heykeli, Şişli Camii, Maçka Parkı, Şişli Belediyesi'nin amblemi olan Abide-i Hürriyet anıtı, Nişantaşı, Teşvikiye ve Okmeydanı’ndaki nişantaşları, Esprit Kilisesi gibi.

Pek çok önemli kurum da bilindiği gibi Şişli’de yer alıyor: Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi, İstanbul’da subay ve astsubaylara ait sekiz orduevinin en büyüğü olan Harbiye’deki Orduevi ile ülkemizdeki üç Lasallien lisesinden biri olan Saint Michel Fransız Lisesi gibi.

İlçede yer alan İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ise 2018 yılında, Seyrantepe ve Sarıyer Çayırbaşı'ndaki yeni yapılan iki binaya taşınma işlemleri gerçekleştiriliyor.

İlçede ayrıca Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise sekizinci en büyük alışveriş merkezi olan Cevahir Alışveriş Merkezi yer alıyor.