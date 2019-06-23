23 Haziran seçim sonucu Bakırköy son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!

  • Bist 100
    94.022
  • Dolar
    5,8224
  • Euro
    6,6297
  • Altın
    261,8990
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Zeytinburnu 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu! Zeytinburnu 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu!
Tuzla 23 Haziran seçim sonuçları! Tuzla Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Tuzla 23 Haziran seçim sonuçları! Tuzla Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Bolton İsrail'de: İran asla nükleer silah sahibi olamayacak Bolton İsrail'de: İran asla nükleer silah sahibi olamayacak
23 Haziran seçim sonucu Şişli son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı nasıl? 23 Haziran seçim sonucu Şişli son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı nasıl?
Şile 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Şile 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
23 Haziran Sultangazi seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika! 23 Haziran Sultangazi seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika!
Sular çekildi ova pamukla buluştu Sular çekildi ova pamukla buluştu
Sultanbeyli 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Sultanbeyli 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Silivri 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu! Silivri 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu!
Acun Ilıcalı'nın RTÜK'e verdiği cezayı duyunca bu hayattan beklentilerinizi sorgulayacaksınız Acun Ilıcalı'nın RTÜK'e verdiği cezayı duyunca bu hayattan beklentilerinizi sorgulayacaksınız
Sarıyer seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Sarıyer seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Sandık başında skandal!.... CHP'liler başörtülü kadına böyle saldırdı Sandık başında skandal!.... CHP'liler başörtülü kadına böyle saldırdı
Sancaktepe 23 Haziran seçim sonuçları! Sancaktepe Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Sancaktepe 23 Haziran seçim sonuçları! Sancaktepe Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
23 Haziran Küçükçekmece seçim sonucu! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları! 23 Haziran Küçükçekmece seçim sonucu! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları!
23 Haziran Kartal seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika! 23 Haziran Kartal seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika!
Oy kullanmaya giden kadına skandal hakaret: Sen de başörtünü çıkar Oy kullanmaya giden kadına skandal hakaret: Sen de başörtünü çıkar
Meryem Uzerli'nin fotoğrafları cinayet kurbanı oldu Meryem Uzerli'nin fotoğrafları cinayet kurbanı oldu
Türkiye'nin kültür mirasını 'yemek beklerken' öğrenecekler Türkiye'nin kültür mirasını 'yemek beklerken' öğrenecekler
Kağıthane 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Kağıthane 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Kadıköy 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Kadıköy 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Kosova'da "Sanatla Uyanmak Festivali" Kosova'da "Sanatla Uyanmak Festivali"
Acun Ilıcalı: Ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum Acun Ilıcalı: Ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum
Güngören seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? Güngören seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı?
Senforock Orkestrası Eskişehirlileri coşturdu Senforock Orkestrası Eskişehirlileri coşturdu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Haziran 2019 13:40 | Pazar

23 Haziran seçim sonucu Bakırköy son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!

23 Haziran seçim sonucu Bakırköy son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları tüm vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için bugün 10,5 milyon seçmen sandık başına gitti. Seçmenler sandık başından geldikten sonra seçim sonuçlarını merak etmeye başladılar. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları anbean takip ediliyor. Seçim yasağının kaldırılmasının hemen ardından güncel seçim sonuçları haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Tekrarlan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işlemleri saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. 23 Haziran seçim sonucu Bakırköy son dakika gelişmeleri ve oy oranları sizlerle...

23 Haziran seçim sonucu Bakırköy son dakika araştırması yapılıyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün 10,5 milyon seçmen sandık başına gidip oylarını kullandılar. Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları ve son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 23 Haziran seçim sonucu Bakırköy son dakika gelişmeleri ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PENDİK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BAKIRKÖY SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Bakırköy 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

BAKIRKÖY  23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI 
Bakırköy  23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Bakırköy  oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?
23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?
31 Mart'ta Bakırköy belediye başkanı Bülent Kerimoğlu oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.
Bakırköy belediye başkanının Bülent Kerimoğlu olduğu seçimlerde şu adaylar yarıştı: 

Saadet Partisi: Adnan Şahin 

Bağımsız Türkiye Partisi: Hakan Rona 

Türkiye Komünist Partisi: Orhan Gökdemir 

Cumhuriyet Halk Partisi: Bülent Kerimoğlu 

Adalet ve Kalkınma Partisi: Mehmet Umur 

Demokrat Parti: Necmettin Dönmez

İYİ Parti: Hilmi Ateş Ünalerzen 

Demokratik Sol Parti: Ali Fatinoğlu 

Bağımsız: Mehmet Görgülü 

BÜLENT KERİMOĞLU KİMDİR?
Hali hazırda Bakırköy Belediye Başkanı görevinde bulunan Doktor Bülent Kerimoğlu 1970 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. Aslen Ardahanlı olan Bülent Kerimoğlu ilk, orta ve liste öğrenimini Ankara'da tamamladı ve 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden "doktor" olarak mezun oldu.

1992 – 1997 yılları arasında İstanbul Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Koşuyolu Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi'nde ihtisas yaptı. Asistanlık döneminde General Medical Council (UK)'ın deniz aşırı ülkelere verdiği bursu kazanarak, 16 ay İngiltere Leeds Klingbeck Hospital Pediatric Kalp Göğüs Cerrahisi Merkezi'nde "research fellow" olarak çalıştı.

1999 yılında Diyarbakır'da askerlik görevini tamamladı.

10 yılı aşkın bir süre İstanbul'un değişik hastanelerinde uzman hekim olarak görev yaptı. Op. Dr. Bülent Kerimoğlu; 1992 – 1997 yılları arasında Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde ikamet etti ve bu dönemde Bakırköy'de özel bir hastanede görev yaptı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Hasta Haklarını Koruma Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve Lozan Mübadilleri Vakfı üyesidir.
2010 – 2011 Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Sekreterliği yaptı. 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 3. Bölge Milletvekili Adayı oldu.

Op. Dr. Bülent Kerimoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Son dakika.... YSK'da 'mühür' toplantısı! AK Parti ve CHP başvurdu
ABD'den İran'a 'İHA' misillemesi! Trump emri verdi
Başkan Erdoğan oyunu kullanıyor
Sandık başında skandal olay!.... CHP'liler başörtülü kadına böyle saldırdı
Binali Yıldırım oyunu kullandı... İşte ilk açıklamaları
Devlet erkanı sandık başında
Ünlüler oylarını kullandı
Kanada'dan Soğuk Savaş imhası
Galatasaray, Vedat Muriqi transferinde gün sayıyor!
Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu
Son dakika... TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi
Beşiktaş, Sao Paulo'da forma giyen Bruno Peres ile prensip anlaşmasına vardı
Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca anneyi ilgilendiriyor
Kurbanlık fiyatları belli oldu
Seçim günü hava nasıl olacak? İşte yurtta hava durumu verileri...
İstanbul’da iptal edilen seçim yenileniyor
Yenilenen İstanbul seçimlerinde vatandaş sandık başında
İşçiler CHP'nin kapısına dayandı
Seçmen hırsızlığın hesabını soracak
Kesin dönüş yaptım
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ