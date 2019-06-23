23 Haziran seçim sonucu Bakırköy son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!

23 Haziran seçim sonucu Bakırköy son dakika araştırması yapılıyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün 10,5 milyon seçmen sandık başına gidip oylarını kullandılar. Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları ve son dakika gelişmelerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 23 Haziran seçim sonucu Bakırköy son dakika gelişmeleri ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar

BAKIRKÖY SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Bakırköy 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

BAKIRKÖY 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Bakırköy 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Bakırköy oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

31 Mart'ta Bakırköy belediye başkanı Bülent Kerimoğlu oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Yerel seçimlere Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi, Hür Dava Partisi katıldı.

Bakırköy belediye başkanının Bülent Kerimoğlu olduğu seçimlerde şu adaylar yarıştı:

Saadet Partisi: Adnan Şahin

Bağımsız Türkiye Partisi: Hakan Rona

Türkiye Komünist Partisi: Orhan Gökdemir

Cumhuriyet Halk Partisi: Bülent Kerimoğlu

Adalet ve Kalkınma Partisi: Mehmet Umur

Demokrat Parti: Necmettin Dönmez

İYİ Parti: Hilmi Ateş Ünalerzen

Demokratik Sol Parti: Ali Fatinoğlu

Bağımsız: Mehmet Görgülü

BÜLENT KERİMOĞLU KİMDİR?

Hali hazırda Bakırköy Belediye Başkanı görevinde bulunan Doktor Bülent Kerimoğlu 1970 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. Aslen Ardahanlı olan Bülent Kerimoğlu ilk, orta ve liste öğrenimini Ankara'da tamamladı ve 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden "doktor" olarak mezun oldu.

1992 – 1997 yılları arasında İstanbul Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Koşuyolu Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi'nde ihtisas yaptı. Asistanlık döneminde General Medical Council (UK)'ın deniz aşırı ülkelere verdiği bursu kazanarak, 16 ay İngiltere Leeds Klingbeck Hospital Pediatric Kalp Göğüs Cerrahisi Merkezi'nde "research fellow" olarak çalıştı.

1999 yılında Diyarbakır'da askerlik görevini tamamladı.

10 yılı aşkın bir süre İstanbul'un değişik hastanelerinde uzman hekim olarak görev yaptı. Op. Dr. Bülent Kerimoğlu; 1992 – 1997 yılları arasında Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'nde ikamet etti ve bu dönemde Bakırköy'de özel bir hastanede görev yaptı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Hasta Haklarını Koruma Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve Lozan Mübadilleri Vakfı üyesidir.

2010 – 2011 Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Sekreterliği yaptı. 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 3. Bölge Milletvekili Adayı oldu.

Op. Dr. Bülent Kerimoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.