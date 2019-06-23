23 Haziran Küçükçekmece seçim sonucu! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları!

23 Haziran Küçükçekmece seçim sonucu tüm İstanbullular tarafından araştırılıyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları heyecanlı bekleniyor. Tekrarlanan seçim sonuçları için heyecan dorukta. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu karşı karşıya. Bugün 10,5 milyon seçmen sandık başındaydı. Vatandaşlık görevini yerine getiren herkes şimdi de gözlerini sonuçlara çevirdiler. 23 Haziran Küçükçekmece seçim sonucu ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte 23 Haziran seçim sonuçları sizlerle...

KÜÇÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Küçükçekmece 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

KÜÇÜKÇEKMECE 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Küçükçekmece 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Küçükçekmece oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Belediye Başkanı CHP adayı Kemal Çebi oldu. Küçükçekmece belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Küçükçekmece yerel seçim adayları ise şu şekilde:

SAADET PARTİSİ: Mustafa Kurdaş

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: Muhammed Kerim Aktacir

VATAN PARTİSİ: Selçuk Tut

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: Hüseyin Doğan

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: Kemal Çebi

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: Temel Karadeniz

DEMOKRAT PARTİ: Gürkan Akbaba

DEMOKRATİK SOL PARTİ: Birkan Duran

BAĞIMSIZ: Şirin Çeken

KEMAL ÇEBİ KİMDİR?

1956 yılında Trabzon’da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisat Bilimleri Fakültesini 1982 yılında bitirdi.

SHP ve CHP de 9 yıl ilçe yöneticiliği, dört dönem Küçükçekmece CHP ilçe Başkanlığı yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde İlçe Başkanlığından ayrılarak Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

KÜÇÜKÇEKMECE NÜFUSU KAÇTIR?

Küçükçekmece nüfusu 2018 yılına göre 770.317. Bu nüfus, 385.154 erkek ve 385.163 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,00 erkek, %50,00 kadındır.

KÜÇÜKÇEKMECE HAKKINDA

16 km2'lik bir alanı kapsayan Küçükçekmece Gölü'nün çevresinde kurulmuş olan ilçe, TEM Otoyolu ve E5'e yakın oluşu, Atatürk Olimpiyat Stadı ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ne ev sahipliği yapması nedeniyle oldukça yoğun ve hızlı gelişmekte olan bir yer.

İlçede bulunan eğitim kurumları arasında, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Sabahattin Zaim Üniversitesi yer alıyor. Ayrıca, ülkenin en önemli havalimanlarından biri olan Atatürk Havaalanı, ilçeye yalnızca 2 km uzaklıkta.

Gezilebilecek yerler arasında, şehrin içinde doğayla buluşmak isteyenler için Küçükçekmece Gölü ve ailelerin gidebileceği Kavaklı Lunapark sayılabilir.

Küçükçekmece Gölü, Küçükçekmece ile Avcılar ve Esenyurt ilçeleri arasında yer alıyor. Doğal güzelliğinin yanı sıra, gölde yapılan arkeolojik araştırmalarda Bathonea kentine ait olduğu tahmin edilen değerli buluntular elde edildi.