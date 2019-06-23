23 Haziran Fatih seçim sonucu! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları!
23 Haziran Fatih seçim sonucu araştırması yoğun bir şekilde yapılıyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları tüm İstanbullular tarafından heyecanla araştırılıyor. Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için heyecan dorukta. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oy oranlarının açıklanması tüm herkes tarafından merakla bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırması ile birlikte açılan sandık oranları ve oy oranları son dakika gelişmeleri haberimizin içerisinde yer alacak. 23 Haziran Fatih seçim sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte 23 Haziran Fatih seçim sonuçları sizlerle...
23 Haziran Fatih seçim sonucu tüm İstanbullular tarafından merak ediliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları heyecanlı bekleniyor.Tekrarlanan seçim sonuçları için heyecan dorukta. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu karşı karşıya. Bugün milyonlarca seçmen sandık başındaydı. Vatandaşlık görevini yerine getiren herkes şimdi de gözlerini sonuçlara çevirdiler. 23 Haziran Fatih seçim sonucu ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte 23 Haziran seçim sonuçları sizlerle...
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
PENDİK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
FATİH SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Fatih 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.
FATİH 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI
Fatih 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Fatih oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.
BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?
23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
31 MART'TA NE OLMUŞTU?
Fatih Belediye Başkanı AK Parti adayı Mehmet Ergün Turan oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.
Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi. Fatih belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Fatih yerel seçim adayları ise şu şekilde:
Saadet Partisi İbrahim Bakşiş
Bağımsız Türkiye Partisi Mustafa Reşit Sofuoğlu
Türkiye Komünist Partisi Yaşar Çelik
Vatan Partisi Süleyman Doğan
Cumhuriyet Halk Partisi Soner Özimer
Adalet Ve Kalkınma Partisi Mehmet Ergün
Turan Demokrat Parti Muhteber Uysal
İyi Parti İlay Aksoy
Halkların Demokratik Partisi Abdullah Tayboğa
Demokratik Sol Parti Uluğbek Hekimoğlu
Bağımsız Cemil Bora
MEHMET ERGÜN TURAN KİMDİR?
Ergün Turan, 1967 senesinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi.
İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 1990 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu.
1999-2014 dönemlerinde Güngören ilçesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği yapan Turan, aynı zamanda 1999-2005 yılları arasında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İBB Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı, İBB Encümen Üyeliği, 2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.
18 Nisan 2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı görevine atanan M. Ergün TURAN, 11 Aralık'ta görevinden istifa etti. Turan, evli ve dört çocuk babasıdır.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Sandık başında skandal!.... CHP'liler başörtülü kadına böyle saldırdı
- Oy kullanmaya giden kadına skandal hakaret: Sen de başörtünü çıkar
- 93 yaşındaki Şerife Nine oyunu kullandı
- Bakan Koca: İstanbul'da bugün için toplam bin 550 hastamızın sandıklara taşınması planlandı
- Başkan Erdoğan oyunu kullandı... İşte ilk açıklaması