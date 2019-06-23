23 Haziran Fatih seçim sonucu! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları!

23 Haziran Fatih seçim sonucu tüm İstanbullular tarafından merak ediliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları heyecanlı bekleniyor.Tekrarlanan seçim sonuçları için heyecan dorukta. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu karşı karşıya. Bugün milyonlarca seçmen sandık başındaydı. Vatandaşlık görevini yerine getiren herkes şimdi de gözlerini sonuçlara çevirdiler. 23 Haziran Fatih seçim sonucu ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte 23 Haziran seçim sonuçları sizlerle...

FATİH SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Fatih 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

FATİH 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Fatih 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Fatih oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

Fatih Belediye Başkanı AK Parti adayı Mehmet Ergün Turan oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı.

Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’nın 2019 yerel seçim adaylarını belirledi. Fatih belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Fatih yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi İbrahim Bakşiş

Bağımsız Türkiye Partisi Mustafa Reşit Sofuoğlu

Türkiye Komünist Partisi Yaşar Çelik

Vatan Partisi Süleyman Doğan

Cumhuriyet Halk Partisi Soner Özimer

Adalet Ve Kalkınma Partisi Mehmet Ergün

Turan Demokrat Parti Muhteber Uysal

İyi Parti İlay Aksoy

Halkların Demokratik Partisi Abdullah Tayboğa

Demokratik Sol Parti Uluğbek Hekimoğlu

Bağımsız Cemil Bora

MEHMET ERGÜN TURAN KİMDİR?

Ergün Turan, 1967 senesinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 1990 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu.

1999-2014 dönemlerinde Güngören ilçesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği yapan Turan, aynı zamanda 1999-2005 yılları arasında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İBB Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı, İBB Encümen Üyeliği, 2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.

18 Nisan 2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı görevine atanan M. Ergün TURAN, 11 Aralık'ta görevinden istifa etti. Turan, evli ve dört çocuk babasıdır.