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22 Haziran 2019 18:39 | Cumartesi

23 Haziran Esenyurt seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika!

23 Haziran Esenyurt seçim sonuçları araştırması yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika olarak heyecanla takip ediliyor. Tekrar edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için heyecan dorukta. Bugün 10,5 milyon vatandaş tekrar edilen seçim için sandık başına gitti. Sandık başındaki görevini tamamlayan vatandaşlar gözlerini seçim sonuçlarına çevirdiler. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları heyecanla araştırılıyor. Kim ne kadar oy aldı, kaç sandık açıldı? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizin içerisinde yer alıyor. 23 Haziran Esenyurt seçim sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

23 Haziran Esenyurt seçim sonuçları araştırmaları tüm İstanbullu seçmenler tarafından anbean gerçekleştiriliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Nefeslerin tutulduğu 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. İstanbulluların büyük bir merakla beklediği seçim sonuçlarına ilişkin tüm detayları sizler için derledik. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları sizlerle...  

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ESENYURT SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Esenyurt 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

ESENYURT 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI 
Esenyurt 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Esenyurt oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?
23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecek. 

31 MART'TA NE OLMUŞTU?
Esenyurt Belediye Başkanı CHP adayı Kemal Deniz Bozkurt oldu. Esenyurt belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Esenyurt yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi Hasan Kara 

Bağımsız Türkiye Partisi Ekrem Yıldız

Vatan Partisi Zeki Aksoy

Büyük Birlik Partisi Yusuf ivgen

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Deniz Bozkurt

Adalet ve Kalkınma Partisi Azmi Ekinci

Demokrat Parti Ali Atmaca

Demokratik Sol Parti İpek Süt

Bağımsız Abdullah Haluk Çetin

KEMAL DENİZ BOZKURT KİMDİR?
1965 yılında Ardahan'da doğdu. 15 yıl uluslararası şirketlerde Yatırım Planlama Müdürlüğü yaptı.1985 yılından itibaren aktif siyasete girdi.
2009-2014 yılları arası Esenyurt İlçe Başkanı görevini yaptı

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi 25. Dönem milletvekili adayı oldu.

ESENYURT NÜFUSU KAÇTIR?
Esenyurt nüfusu 2018 yılına göre 891.120. Bu nüfus, 456.552 erkek ve 434.568 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %51,23 erkek, %48,77 kadındır.

ESENYURT HAKKINDA
Yapılaşmanın hızla sürdüğü, 2008 yılında Kıraç'la birleşerek ilçe olan, TEM ve E-5 karayollarına yakın konumdaki Esenyurt, İstanbul'un merkezine epeyce uzak oluşu nedeniyle apayrı bir dünya gibidir. Esenyurt Üniversitesi ile dünyanın ilk çikolata müzesi olma özelliğine sahip Pelit Çikolata Müzesi, bu ilçede bulunur. Yeşil alanların kısıtlı oluşu, halkın çoğunlukla alışveriş merkezlerine akın etmesine neden olsa da, Küçükçekmece ve Büyükçekmece gölleri, ilçe sakinlerinin gezebileceği yerler olarak gösterilebilir. 

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