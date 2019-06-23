23 Haziran Çekmeköy seçim sonucu! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları!

23 Haziran Çekmeköy seçim sonucu tüm İstanbullular tarafından merak ediliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları heyecanlı bekleniyor.Tekrarlanan seçim sonuçları için heyecan dorukta. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu karşı karşıya. Bugün milyonlarca seçmen sandık başındaydı. Vatandaşlık görevini yerine getiren herkes şimdi de gözlerini sonuçlara çevirdiler. 23 Haziran Çekmeköy seçim sonucu ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte 23 Haziran seçim sonuçları sizlerle...

ÇEKMEKÖY SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Çekmeköy 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

ÇEKMEKÖY 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Çekmeköy 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Çekmeköy oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

Çekmeköy Belediye Başkanı AK Parti adayı Ahmet Poyraz oldu. Çekmeköy belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Çekmeköy yerel seçim adayları ise şu şekilde:

Saadet Partisi Abdulhalim Meşe

Bağımsız Türkiye Partisi Abdulmuttalip Örpek

Türkiye Komünist Partisi Atacan May

Vatan Partisi Barış Erdem

Cumhuriyet Halk Partisi Seyfettin Yıldırım

Adalet ve Kalkınma Partisi Ahmet Poyraz

Demokrat Parti Hüseyin Avni Sipahi

Halkların Demokratik Partisi Güven Güney

Demokratik Sol Parti Ayşenur Altan

AHMET POYRAZ KİMDİR?

Ahmet Poyraz 1964 yılında, Rize'nin Çayeli ilçesinde doğmuştur.

Tahsil hayatını Beyoğlu-Cihangir ve Rize’de sürdürmüştür. Ahmet POYRAZ küçük yaştan itibaren ailesinin kurduğu ticari işletmelerde çalışmıştır. İş hayatının yanında toplumsal meselelerle ilgilenmeyi ihmal etmeyen Ahmet Poyraz, siyasi kariyerine 2003 yılında Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak başlamıştır.

İki dönem bu görevi başarıyla yürütmüş ve 2008 yılında Çekmeköy Belediye Başkanlığı için görevinden ayrılmıştır.

Evli olan Ahmet Poyraz üç çocuk babasıdır.

ÇEKMEKÖY NÜFUSU KAÇTIR?

Çekmeköy nüfusu 2018 yılına göre 251.937. Bu nüfus, 126.336 erkek ve 125.601 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,15 erkek, %49,85 kadındır.

ÇEKMEKÖY HAKKINDA

İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan ve önceden Ümraniye’ye bağlı iken, 2009 yılında; Taşdelen, Alemdağ ve Ömerli belediyelerinin tüzel kişiliklerinin sona ermesi ve bu belediyelere bağlı 17 mahalle ile 4 köyün bir araya getirilmesiyle meydana geldi. Kuzeybatısında Beykoz, güneybatısında Ümraniye, kuzeydoğusunda Şile, güneydoğusunda Sancaktepe ilçeleriyle komşu olan ilçe, konut inşalarının giderek arttığı, gelişen bir yer.

Riva Deresi üzerindeki, içme suyu temini amacı ile 1968-1973 yılları arasında inşa edilen Ömerli Barajı, Çekmeköy’de yer alıyor. Ayrıca İstanbul’un nefes aldığı noktalardan biri olan Alemdağ Ormanı da yine bu ilçede.