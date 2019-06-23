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23 Haziran 2019 19:48 | Pazar

23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı? İstanbul seçimi son dakika!

23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı? İstanbul seçimi son dakika araştırmaları tüm İstanbullu seçmenler tarafından merak ediliyor. 23 Haziran seçimleri için İstanbul'un dört bir köşesinde yeniden sandıklar kuruldu ve 10 milyonu aşkın İstanbul seçmeni, belediye başkanını seçmek için oy kullandı. Şimdi de tüm vatandaşlar gözlerini seçim sonuçlarına çevirdiler. Türkiye seçimi Binali Yıldırım mı, yoksa Ekrem İmamoğlu mu kazanacak diye merak ediyor. 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı? sorusunun yanıtı haberimizin içerisinde yer alıyor. İstanbul seçimi son dakika kim kazandı? İşte, 23 Haziran 2019 güncel seçim sonuçları...

23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı? İstanbul seçimi son dakika araştırmaları yapılıyor. 23 Haziran seçimleri için sonuçlar heyecanla bekleniyor.  10 milyonu aşkın İstanbul seçmeni, belediye başkanını seçmek için oy kullandı. Milyonlarca İstanbullu seçim sonuçlarını dörtgözle takip ediyor. İşte Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları ve açılan sandık sayısı son dakika gelişmesi... 

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31 MART YEREL SEÇİMLERİNDE İSTANBUL SEÇİMLERİ NEDEN TEKRARLANIYOR?
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) AK Parti'nin itirazı üzerine 6 Mayıs'ta verdiği "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline" ilişkin kararı üzerine, İstanbullular yeniden oy kullandı.
Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.   

31 Mart'taki seçmen listeleri geçerli oldu.    

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanıldı. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamadı.     

SEÇİM YASAKLARI NEDİR?
Yerel seçimlerde oy verme günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

 

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