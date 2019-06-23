23 Haziran Ataşehir seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika!

  • Bist 100
    94.022
  • Dolar
    5,8224
  • Euro
    6,6297
  • Altın
    261,8990
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tuzla 23 Haziran seçim sonuçları! Tuzla Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Tuzla 23 Haziran seçim sonuçları! Tuzla Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
23 Haziran seçim sonucu Şişli son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı nasıl? 23 Haziran seçim sonucu Şişli son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranı nasıl?
Şile 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Şile 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
23 Haziran Sultangazi seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika! 23 Haziran Sultangazi seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika!
Sular çekildi ova pamukla buluştu Sular çekildi ova pamukla buluştu
Sultanbeyli 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Sultanbeyli 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Silivri 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu! Silivri 23 Haziran son dakika oy oranları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu seçim sonucu!
Sarıyer seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Sarıyer seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Sandık başında skandal!.... CHP'liler başörtülü kadına böyle saldırdı Sandık başında skandal!.... CHP'liler başörtülü kadına böyle saldırdı
Sancaktepe 23 Haziran seçim sonuçları! Sancaktepe Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Sancaktepe 23 Haziran seçim sonuçları! Sancaktepe Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
23 Haziran Küçükçekmece seçim sonucu! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları! 23 Haziran Küçükçekmece seçim sonucu! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları!
23 Haziran Kartal seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika! 23 Haziran Kartal seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika!
Oy kullanmaya giden kadına skandal hakaret: Sen de başörtünü çıkar Oy kullanmaya giden kadına skandal hakaret: Sen de başörtünü çıkar
Meryem Uzerli'nin fotoğrafları cinayet kurbanı oldu Meryem Uzerli'nin fotoğrafları cinayet kurbanı oldu
Türkiye'nin kültür mirasını 'yemek beklerken' öğrenecekler Türkiye'nin kültür mirasını 'yemek beklerken' öğrenecekler
Kağıthane 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Kağıthane 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Kadıköy 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Kadıköy 23 Haziran 2019 seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!
Kosova'da "Sanatla Uyanmak Festivali" Kosova'da "Sanatla Uyanmak Festivali"
Acun Ilıcalı: Ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum Acun Ilıcalı: Ülkemizdeki gerilimin bitmesini istiyorum
Güngören seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı? Güngören seçim sonucu 23 Haziran 2019 son dakika! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ne kadar oy aldı?
Senforock Orkestrası Eskişehirlileri coşturdu Senforock Orkestrası Eskişehirlileri coşturdu
Bursaspor'da Mesut Mestan başkanlığa seçildi Bursaspor'da Mesut Mestan başkanlığa seçildi
Kadıköy'de can pazarı! Anne ve baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı Kadıköy'de can pazarı! Anne ve baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı
Gaziosmanpaşa 23 Haziran son dakika seçim sonucu! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları! Gaziosmanpaşa 23 Haziran son dakika seçim sonucu! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Haziran 2019 13:23 | Pazar

23 Haziran Ataşehir seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika!

23 Haziran Ataşehir seçim sonuçları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika olarak merak ediliyor. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için heyecan dorukta. Bugün 10,5 milyon vatandaş tekrar edilen seçim için sandık başına gitti. Sandık başındaki görevini tamamlayan vatandaşlar gözlerini seçim sonuçlarına çevirdiler. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları merak ediliyor. Kim ne kadar oy aldı, kaç sandık açıldı? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizin içerisinde yer alıyor. 23 Haziran Ataşehir seçim sonuçlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

23 Haziran Ataşehir seçim sonuçları hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Nefeslerin tutulduğu 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. İstanbulluların büyük bir merakla beklediği seçim sonuçlarına ilişkin tüm detayları sizler için derledik. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları sizlerle... 

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

PENDİK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Ataşehir 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

ATAŞEHİR 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI 
Ataşehir 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Ataşehir oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?
23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?
31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlarına göre Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi oldu. 

BATTAL İLGEZDİ KİMDİR?
11 Mart 1959 tarihinde Malatya’da doğan Battal İlgezdi, İlkokulu Malatya’da okudu. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a taşındı ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olan Battal İlgezdi, aile şirketlerinde görev alarak ticaret hayatına atıldı.

Öğrencilik yıllarında başlayan siyaset yaşamını 1984 yılında SODEP’de sürdürmeye başladı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katıldı ve yedi yıl İstanbul Ümraniye İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde aktif siyaset yaptı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunda da görev aldı.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerine CHP’den Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak katılan Battal İlgezdi, seçimi kazanarak yeni ilçe olan Ataşehir’in ilk belediye başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde yeniden seçilen Battal İlgezdi, Ataşehir'in iki dönemdir Belediye Başkanlığını yapıyor.
Evli olan Battal İlgezdi Fransızca biliyor.

ATAŞEHİR NÜFUSU KAÇ?
Ataşehir nüfusu 2018 yılına göre 416.318 olarak açıklandı. Bu nüfus, 203.686 erkek ve 212.632 kadından oluşmaktadır.

ATAŞEHİR HAKKINDA
İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan Ataşehir 2008 yılında, Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy’den mahallelerin birleştirilmesiyle ilçe statüsü elde etti. Özellikle inşaat şirketlerinin konut projeleriyle hızla yapılaşan ilçenin Batı Ataşehir olarak adlandırılan kısmında Ülker Sports Arena dışında birçok rezidanslar ve siteler de yer alıyor.

Tarihi 14. Yüzyıla dek uzanan Ataşehir’in önemli coğrafi yapısını oluşturan Kayışdağı Mahallesi, adını buradaki tepeden alıyor. Kayışdağı tepesi, İstanbul’un en yüksek üçüncü noktası aynı zamanda. Mahallede ayrıca Yeditepe Üniversitesi’nin kampüsü de bulunuyor.

1995 yılında Nezahat Gökyiğit anısına kurulan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB), Ataşehir ve Maltepe arasında kalan Kayışdağı Ormanı, ilçede gezebileceğiniz, şehrin gürültüsünden kaçabileceğiniz noktalar.

 

Son dakika.... YSK'da 'mühür' toplantısı! AK Parti ve CHP başvurdu
ABD'den İran'a 'İHA' misillemesi! Trump emri verdi
Başkan Erdoğan oyunu kullanıyor
Sandık başında skandal olay!.... CHP'liler başörtülü kadına böyle saldırdı
Binali Yıldırım oyunu kullandı... İşte ilk açıklamaları
Devlet erkanı sandık başında
Ünlüler oylarını kullandı
Kanada'dan Soğuk Savaş imhası
Galatasaray, Vedat Muriqi transferinde gün sayıyor!
Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu
Son dakika... TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi
Beşiktaş, Sao Paulo'da forma giyen Bruno Peres ile prensip anlaşmasına vardı
Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca anneyi ilgilendiriyor
Kurbanlık fiyatları belli oldu
Seçim günü hava nasıl olacak? İşte yurtta hava durumu verileri...
İstanbul’da iptal edilen seçim yenileniyor
Yenilenen İstanbul seçimlerinde vatandaş sandık başında
İşçiler CHP'nin kapısına dayandı
Seçmen hırsızlığın hesabını soracak
Kesin dönüş yaptım
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ