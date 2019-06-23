23 Haziran Ataşehir seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika!

23 Haziran Ataşehir seçim sonuçları hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Nefeslerin tutulduğu 23 Haziran 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. İstanbulluların büyük bir merakla beklediği seçim sonuçlarına ilişkin tüm detayları sizler için derledik. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranları sizlerle...

ATAŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Ataşehir 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

ATAŞEHİR 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Ataşehir 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Ataşehir oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlarına göre Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi oldu.

BATTAL İLGEZDİ KİMDİR?

11 Mart 1959 tarihinde Malatya’da doğan Battal İlgezdi, İlkokulu Malatya’da okudu. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a taşındı ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olan Battal İlgezdi, aile şirketlerinde görev alarak ticaret hayatına atıldı.

Öğrencilik yıllarında başlayan siyaset yaşamını 1984 yılında SODEP’de sürdürmeye başladı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katıldı ve yedi yıl İstanbul Ümraniye İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde aktif siyaset yaptı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunda da görev aldı.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerine CHP’den Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak katılan Battal İlgezdi, seçimi kazanarak yeni ilçe olan Ataşehir’in ilk belediye başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde yeniden seçilen Battal İlgezdi, Ataşehir'in iki dönemdir Belediye Başkanlığını yapıyor.

Evli olan Battal İlgezdi Fransızca biliyor.

ATAŞEHİR NÜFUSU KAÇ?

Ataşehir nüfusu 2018 yılına göre 416.318 olarak açıklandı. Bu nüfus, 203.686 erkek ve 212.632 kadından oluşmaktadır.

ATAŞEHİR HAKKINDA

İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan Ataşehir 2008 yılında, Ümraniye, Üsküdar ve Kadıköy’den mahallelerin birleştirilmesiyle ilçe statüsü elde etti. Özellikle inşaat şirketlerinin konut projeleriyle hızla yapılaşan ilçenin Batı Ataşehir olarak adlandırılan kısmında Ülker Sports Arena dışında birçok rezidanslar ve siteler de yer alıyor.

Tarihi 14. Yüzyıla dek uzanan Ataşehir’in önemli coğrafi yapısını oluşturan Kayışdağı Mahallesi, adını buradaki tepeden alıyor. Kayışdağı tepesi, İstanbul’un en yüksek üçüncü noktası aynı zamanda. Mahallede ayrıca Yeditepe Üniversitesi’nin kampüsü de bulunuyor.

1995 yılında Nezahat Gökyiğit anısına kurulan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB), Ataşehir ve Maltepe arasında kalan Kayışdağı Ormanı, ilçede gezebileceğiniz, şehrin gürültüsünden kaçabileceğiniz noktalar.