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23 Haziran 2019 13:16 | Pazar

23 Haziran Adalar seçim sonucu! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları!

23 Haziran Adalar seçim sonucu merak ediliyor. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları tüm İstanbullular tarafından heyecanla araştırılıyor. Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için heyecan dorukta. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldıkları oy oranlarının açıklanması tüm herkes tarafından merakla bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim yasağını kaldırması ile birlikte açılan sandık oranları ve oy oranları son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında yer alacak. 23 Haziran Adalar seçim sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte 23 Haziran Adalar seçim sonuçları sizlerle...

23 Haziran Adalar seçim sonucu tüm İstanbullular tarafından araştırılıyor.  Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları heyecanlı bekleniyor. Tekrarlanan seçim sonuçları için heyecan dorukta. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı  Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu karşı karşıya. Bugün 10,5 milyon seçmen sandık başındaydı. Vatandaşlık görevini yerine getiren herkes şimdi de gözlerini sonuçlara çevirdiler. 23 Haziran Adalar seçim sonucu ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte 23 Haziran seçim sonuçları sizlerle... 

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ADALAR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA
Adalar 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

ADALAR 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI 
Adalar 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Adalar oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak. 

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?
31 Mart Yerel Seçimleri sonuçlarına göre İstanbul'un Adalar ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Erdem Gül kazandı. Gül, 4 bin 306 oy aldı. 

ERDEM GÜL KİMDİR?
1967 yılında Giresun'da doğdu. Uzun süre parlamento muhabirliği yaptı ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilciliği görevinde de bulundu. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Stajyerlik döneminin ardından 1992 yılında ANKA Ajansı’nda profesyonel gazetecilik yapmaya başladı. 
Erdem Gül, evli ve iki çocuğu vardır. 

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Adalar İlçesi Belediye Başkan adayı oldu. 

ADALAR NUFÜSU KAÇTIR?
Adalar ilçesinin nüfusu, 19. Yüzyıl ortalarından beri artış göstermiştir. 1840 yılında Adalar nüfusu 1816 iken 1865 yılında 6000’e ulaşmıştır.

 

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