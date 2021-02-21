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21 Şubat 2021 Pazar 19:21:00 - Güncelleme:21 Şubat 2021 Pazar 19:47:00

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüste son durum açıklandı

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Sağlık Bakanlığı'ndan 21 Şubat tarihli koronavirüs tablosu paylaşıldı. Paylaşılan son verilere göre; Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 546 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu (21 Şubat 2021 Pazar, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 2 kişinin KOVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi.

Buna göre, son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 601 oldu.

Son 24 saatte 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi.

Bugüne kadar yapılan test sayısı 32 milyon 318 bin 182'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 638 bin 422, vefat sayısı 28 bin 60, ağır hasta sayısı 1185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Etiketler : Fahrettin Koca koronavirüs tablo 21 Şubat Koronavirüs tablo
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