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31 Ocak 2024 Çarşamba 10:16:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 10:16:00

2023'te 56.7 milyon turist Türkiye'ye geldi

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da 2023 Yılı Turizm Verileri Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Bakan Ersoy, "2023'te 56,7 milyon ziyaretçi Türkiye'ye geldi." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da 2023 Yılı Turizm Verileri Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satırbaşları:

2023'ü 56,7 milyon ziyaretçiyle kapattık.

Turist sayısında yüzde 10'luk artış yaşandı.

2023'te 54,3 milyar dolar turizm geliri elde edildi.

Hedef 2024'te 60 milyon ziyaretçi.

Turizmde pasta payımızı artırmalıyız.

Hedef, ABD pazarında yüzde31, Kanada pazarında yüzde 41 büyüme.

Türkiye tüm dünyada konaklama sektöründe örnek gösteriliyor.

2024 yılında yeni rekorlara imza atacağız.

2023'te 720 arkeolojik çalışmayla rekora imza attık.

Etiketler : turizm mehmet nuri ersoy veri
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