2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı kararı ile 2023 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.
Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.
42 BİN 500 PERSONEL ALIMI
Bakanlık en son 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı için ilan yayımlamıştı.
- Bakan Akar, Finlandiya Savunma Bakanı ile görüşecek
- 2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
- Bakan Kurum: Sosyal konutları söz verdiğimiz şekilde yapacağız
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çocukların istismarını lanetliyoruz
- Bakan Özer: Okullaşma oranı tüm kademelerde yüzde 95'in üzerine çıktı
- Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarını EYT gündemiyle kabul etti