VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar, Finlandiya Savunma Bakanı ile görüşecek
2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
Bakan Kurum: Sosyal konutları söz verdiğimiz şekilde yapacağız
Rusya'dan ABD'ye Suriye eleştirisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çocukların istismarını lanetliyoruz
Peru Cumhurbaşkanı Castillo gözaltına alındı
Bakan Dönmez: Vatandaşlarına birim enerji başına en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız
Kalp krizi geçiren sürücü direğe çarparak hayatını kaybetti
Sırbistan Savunma Bakanı: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
AB, Rusya'ya karşı 9'uncu yaptırım paketini hazırladı
Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Özer: Okullaşma oranı tüm kademelerde yüzde 95'in üzerine çıktı
Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarını EYT gündemiyle kabul etti
Rusya Merkez Bankası: Petrole tavan fiyat ve yaptırımlar yeni ekonomik şoklar arasında
Muğla'ya kuvvetli sağanak uyarısı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Erzurum'daki şiddet olayına ilişkin soruşturma
İsveç, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını daha iyi anladığını açıkladı
İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında raydaki parça yerinden çıktı
Hakkari'de 37 bin 306 öğrenciye ücretsiz yemek desteği
Rusya Devlet Başkanı Putin: Nükleer savaş tehdidi büyüyor
Almanya'da silahlı darbe planlamakla suçlanan 8 kişi tutuklandı
Time dergisi Zelenskiy'i "Yılın Kişisi" seçti
Bitkisel üretimde rekor bekleniyor
08 Aralık 2022 Perşembe 00:43:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 00:43:00

2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı kararı ile 2023 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

42 BİN 500 PERSONEL ALIMI

Bakanlık en son 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alımı için ilan yayımlamıştı.

Etiketler : sağlık personeli başkan erdoğan sözleşmeli sağlık personeli
İzel diyette

İzel diyette
Sevgili modeli eski eşi

Sevgili modeli eski eşi
“Şule'den çok şey öğrendim”

“Şule'den çok şey öğrendim”
Evliliği terapisti de kurtaramadı

Evliliği terapisti de kurtaramadı
Baba özlemi dinmiyor

Baba özlemi dinmiyor
Karan ile çocuk oldular

Karan ile çocuk oldular
Yeni yıl alışverişi

Yeni yıl alışverişi
Final sonrası yeni anlaşma

Final sonrası yeni anlaşma
14 Şubat'a özel şarkı

14 Şubat'a özel şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX