2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.
Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve 17 ayrı bakanlığın bütçesinin görüşüldüğü 12 günlük maraton sona erdi.
Bütçe Kanun Teklifi, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edilerek yasalaştı.
Genel Kurulda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi de kabul edildi.
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