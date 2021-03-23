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23 Mart 2021 Salı 08:21:00 - Güncelleme:23 Mart 2021 Salı 08:21:00

2023 Manifestonun özü, sivil anayasa

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Sivil anayasa taslağı 2023 manifestosunda. Başkan Erdoğan'ın yarın AK Parti 7. Kongresi'nde yapacağı konuşmada, 2023'ün yol haritası, sivil ve demokratik anayasanın başlıkları ile İnsan Hakları Politika Belgesi yer alacak.

AK Parti 7. Olağan Kongresi için son hazırlıklar tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tek aday olduğu kongrede gözler yapacağı konuşmada olacak.

Erdoğan, Türkiye'nin vizyonunu ve hedeflerini ortaya koyacağı 2023 manifestosunu kamuoyu ile paylaşacak. Başkan Erdoğan'ın 2023'ün yol haritasını ortaya koyacağı manifestoya reform adımlarının damgasını vurması bekleniyor.

İNSAN HAKLARI BELGESİ

Başkan Erdoğan konuşmasında AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Politika Belgesi'ni de açıklayacak. Daha önce Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Başkan Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde hazırlanan politika belgesinde, İnsan hakları konusunda AK Parti'nin bakış açısı ortaya konulmuş olacak. Ekonomik hedefler Başkan Erdoğan'ın konuşmasında önemli bir başlık olacak. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında, 2023 hedefleri arasında yer alan sivil anayasa başlığının detayların da yer alacak.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN VİZYONU KUNDAKLANAMAZ

MHP lideri Bahçeli, partisinin 13'üncü Olağan Büyük Kurultay'ın ardından parti teşkilatlarına kutlama ve teşekkür mesajı gönderdi. Bahçeli mesajında, "Yegâne geçim kapısı dedikodu olanların algı oyunlarına, sosyal medyadan ahkam kesen bozguncu odaklara, yalanı ve demokrasi kalpazanlığını meslek edinmiş bulanık zihniyetlere asla fırsat verilmeyecektir. Cumhur İttifakı'nın 2023 vizyonunu kundaklamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.

Etiketler : kaçak içki MANİFASTO SİVİL ANAYASA BAŞKAN ERDOĞAN
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