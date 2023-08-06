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06 Ağustos 2023 Pazar 17:02:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 17:02:00

2023-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı

Kaynak: AA

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları tamamlandı.

Sınav kapsamında, sabah düzenlenen oturumun ardından saat 14.45'te başlayan İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı'nda adaylara 75 soru için 120 dakika süre verildi.

Sınav, saat 16.45'te sona erdi.

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