2022'den kalanlar... Kovid'i tedbirler ve aşıyla yendik

Türkiye pandeminin çok başında aldığı tedbirlerle iyi bir Kovid sınavı verdi. İlaç stoğu, Çin, Alman aşısının ve ardından yerli aşının devreye girmesi, alınan tedbirler en az hasarla bu felaketten çıkmamazı sağladı. İşte 2022'in pandemi karnesi:

5 OCAK: Bilim Kurulu'nun kararıyla Kovid testi pozitif çıkan vakaların karantina süresi 7 güne indirildi.

12 OCAK: Hacettepe Üniversitesi, karşılaştırmalı Faz-3 çalışmasının ara sonuçlarında, yerli aşı TURKOVAC'ın, Kovid-19'a yakalanma oranını, CoronaVac aşısına göre yüzde 49.29 azalttığını belirledi.

4 MART: Kovid aşısı olmayan, aşı sürecini tamamlamayan veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmeyenlerin uçakla seyahatte negatif PCR testi ibraz zorunluluğuna son verildi.

OKULLARDA MASKE KALKTI

26 NİSAN: Başkan Erdoğan, Bilim Kurulu üyelerini kabulünün ardından 3 yıldır uygulanan kapalı mekânlardaki maske kullanma zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığını, sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar devam edileceğini söyledi.

6 MAYIS: Sağlık Bakanlığınca, ameliyat ve diğer girişimsel işlemler öncesi hastalara Kovid-19'a yönelik tarama amaçlı PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

29 MAYIS: Kovid-19 vaka sayıları arka arkaya üçüncü kez 1000'in altında kaydedildi, hastaneler hariç maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

30 MAYIS: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Kovid-19 servis ve yoğun bakım alanlarının, ihtiyaç kalmadığı için kapatıldığını açıkladı.

TÜRKİYE'NİN PANDEMİ KARNESİ

Toplam vaka: 17 milyon 42 bin 722

Can kaybı: 101 bin 492 kişi.

Toplam yapılan test: 162 milyon 743 bin 369

Toplam yapılan aşı: 24 milyon 278 bin 886

ERDOĞAN ÇİFTİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Başkan Recep Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile 5 Şubat'ta Kovid testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Erdoğan 10 Şubat'ta, eşi Emine Erdoğan ise 16 Şubat'ta Kovid'i atlattı.

İLK MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI

30 HAZİRAN: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü, bağışıklık sistemi yetersiz olan hastanın tecrit edildiğini bildirdi.

2 AĞUSTOS: Vaka sayısı 5'e çıktı, 4'ünün iyileştiği duyuruldu.

23 AĞUSTOS: Vaka 11'e ulaştı. Virüsün pandemiye yol açmayacağı bilidirildi.

81 İLDE DEPREM TATBİKATI

AFAD koordinasyonunda, Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla depremin meydana geldiği saat 18.57'de Türkiye genelinde ve KKTC'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" yapıldı.

BU KEZ UCUZ ATLATTIK

Düzce Gölyaka'da 23 Kasım'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle, Düzce'de 1'i ağır 39, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26, Bursa'da 4 olmak üzere 95 kişi yaralandı. 791 binada ağır hasar tespit edildi.

ÇOCUKLA EVLİLİK SKANDALI

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G. 6 yaşında ailesi tarafından evlendirildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Baba Gümüş ve H.K.G.'nin evlendirildiği Kadir İstekli 14 Aralık'ta tutuklandı. 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davanın 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşma tarihi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebiyle 30 Ocak 2023'e alındı.

88 YIL SONRA AYASOFYA'DA İLK TERAVİH

"Fethin sembolü" olarak anılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 88 yıl sonra ilk kez kılınan teravih namazında vatandaşlar caminin içinin yanı sıra Sultanahmet Meydanı'nı da doldurdu.

TERÖRÜN KANLI YÜZÜ YİNE SAHNEDE

26 EYLÜL: Mersin Mezitli'de polisevine, 2 PKK'lı terörist saldırı düzenledi. Saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit oldu, 1 polis memuru da yaralandı. 2 kadın terörist olay yerinde üzerlerindeki patlayıcıları infilak etmesi sonucu öldü, 6 kişi tutuklandı.

13 KASIM: İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin, Adem Topkara ve eşi Mukaddes Elif Topkara, Arzu Özsoy ve 15 yaşındaki kızı Yağmur Uçar yaşamını yitirdi, 81 kişi yaralandı. Saldırısının faili, Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır ertesi gün yakalandı. Albashır'ın saldırının talimatını, terör örgütü PKK/PYD/YPG'den aldığını itiraf etti.

21 KASIM: Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik 10 havan/roketli saldırı düzenledi. Roket ve havanların isabet ettiği ilçedeki Kocatepe İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 22 yaşındaki Ayşenur Alkan ve evi isabet alan 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetti.

HDP'Lİ GÜZEL KAÇARKEN YAKALANDI

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları çıktığı için hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, MİT ve İstanbul Emniyetinin operasyonuyla, 2 Eylül'de sahte kimlik ve A.G. isimli göçmen kaçakçısıyla Edirne'ye giderken yakalandı. Güzel, 3 Eylül'de sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güzel'in vekilliği 22 Aralık'ta 'devamsızlıktan' düşürüldü.