VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tayvan liderinden Çin'e çağrı! Askeri maceraperestlik çözüm değil
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Mali'de askeri cunta, ECOWAS'a 5 yıllık geçiş dönemi teklif etti
PCR test sonucu negatif çıktı
Almanya'da tahrip edilen Müslüman mezarlığında anma programı düzenlendi
"Seçimler hukuki sorunlar nedeniyle zamanında yapılamadı"
Erzincan ve Van'ın 3 ilçesinde okullar yarın tatil edildi
Sudan polisi, sivil yönetim için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyen göstericileri dağıttı
2020'de Avrupa'da İslamofobi artış gösterdi
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Yeni vaka sayısı 33 bin 520
Türk Silahlı Kuvvetlerini 'Gezgin' konuşturacak
Rus savaş uçağı İdlib'de su dağıtım istasyonunu bombaladı
İran yurt dışından Kovid-19 aşısı alımını durdurdu
Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü
Güney Afrika parlamento binasında yangın çıktı
Omicron hava trafiğini etkiledi! İptal edilen uçuş sayısı 4 bin 700'e ulaştı
Fransa'da günlük Kovid-19 vakaları art arda dört gün 200 binin üstünde
Dikkat çeken Borsa İstanbul tahmini: BIST 100 endeksi 3000 puanı görebilir
Türkiye'ye girmeye çalışan PYD/PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi
Şimdi de gözlerde virüs salgını!
Bakan Karaismailoğlu: 406 tarihi köprüyü kültür mirasına kazandırdık
Hamas: İsrail Gazze'ye saldırarak suç dosyasını kabartıyor
02 Ocak 2022 Pazar 23:15:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 23:15:00

2022 yılının ilk haftasında hava nasıl olacak?

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Yeni yılın ilk haftasında hava durumu herkesin merak konusu oldu. 2022 yılının ilk haftası hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak. Yer yer sis ve pus görülecek. Yurdun batı kesimlerinde de yağış aralıklarla devam edecek.

2022 yılının ilk haftasında hava sıcaklıklarının yurt genelinde artış göstermesi bekleniyor. Yer yer sis ve pus görüleceği yurdun batı kesimlerinde ise aralıklarla yağışlar devam edecek.

KARADENİZ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Yeni haftanın hava durumuyla ilgili bilgi veren Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Pazartesiden itibaren sıcaklık batı bölgelerinden başlayarak artmaya başlıyor. Bu artışla birlikte salı günü kuzeyden gelen yeni bir yağışlı sistem var. Bu sistemin de özellikle Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Sakarya çevrelerinde, Karadeniz'in genelinde, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da Sivas, Kayseri çevrelerinde yağışların görülmesini bekliyoruz. Bu yağışların Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olmasını bekliyoruz" dedi.

HAFTA ORTASI SICAKLIK ARTACAK

Hafta ortası sıcaklık yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

"Çarşamba gününden itibaren ülkemizde hava sıcaklıkları artacak. Mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sadece Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde çarşamba ve perşembe günü yağış görülmesini beklemekteyiz."

3 BÜYÜK İLDE BAHAR HAVASI

İstanbul'da cumaya kadar yağış yok. En yüksek sıcaklık 15 derece. Ankara'da hava sıcaklığı 14 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de ise hava sıcak ama hafta ortasından itibaren yağmur görülebilir.

Doğu illerinde soğuk hava etkili olmaya devam edecek. Meteoroloji bu bölgelerde buzlanma riskine karşı uyarıyor.

Etiketler : hava durumu hava sıcaklıkları istanbul
Yeni yaşa kayak sürprizi

Yeni yaşa kayak sürprizi
‘İki Şafak Arasında' gösterim

‘İki Şafak Arasında' gösterim
Unkapanı'nı Bollywood bekliyordum

Unkapanı'nı Bollywood bekliyordum
Boomeranglar videodan yapılacak

Boomeranglar videodan yapılacak
Bozayılar Sarıçam'da kış uykusuna yattı

Bozayılar Sarıçam'da kış uykusuna yattı
En büyük şans

En büyük şans
72'lik çılgın dadaş gençlere taş çıkartıyor

72'lik çılgın dadaş gençlere taş çıkartıyor
'Meşhur olduk ama aç dolandık'

'Meşhur olduk ama aç dolandık'
Ekranların yeni ikilisi

Ekranların yeni ikilisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER