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17 Aralık 2021 Cuma 23:03:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 23:03:00

2022 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi

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TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.

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Etiketler : tbmm bütçe kanun teklifi
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