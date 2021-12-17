17 Aralık 2021 Cuma 23:03:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 23:03:00
2022 yılı bütçesi TBMM'de kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.
Ayrıntılar geliyor
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