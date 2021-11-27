2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 182 oldu

2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 182 oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 182'ye yükseldi.