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27 Kasım 2021 Cumartesi 20:02:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 20:02:00

2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 182 oldu

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece, 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 182'ye ulaştı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2017 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 182'ye yükseldi.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Suriye Irak
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