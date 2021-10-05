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05 Ekim 2021 Salı 19:11:00 - Güncelleme:05 Ekim 2021 Salı 19:11:00

2021'de 160 terörist ikna yoluyla teslim oldu

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Terör örgütünde çözülme devam ediyor. İkna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2014 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla *ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 160'a yükseldi.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı terör örgütü
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