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05 Ağustos 2020 Çarşamba 11:57:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:01:00

2020 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu!

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Bedelli askerlik ücreti değişti. Yapılan güncellemeler sonrası 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 30 bin 70 lira olarak belirlendi. Dövizle askerlik ise 5 bin 563 euro oldu.

Yeni bedelli askerlik ücreti için fiyat güncellemesi yapıldı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi.

21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 30 bin 70 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5563 euroya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

KATSAYI ARTTI

Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR?

Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu.

Dövizle askerlik Ocak/Haziran döneminde 5261 euroyken, Temmuz/Aralık döneminde 5563 euro oldu.

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