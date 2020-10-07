07 Ekim 2020 Çarşamba 09:26:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 09:26:00
2009 yılında soruları çaldığı iddia edilen 8 FETÖ/PDY şüphelisine gözaltı
2009 yılında polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavında soruların çalındığı iddiası ile başlatılan soruşturmada 8 FETÖ/PDY şüphelisine gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik 2009 polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 8 kişi için gözaltı kararı verdi.
- 2009 yılında soruları çaldığı iddia edilen 8 FETÖ/PDY şüphelisine gözaltı
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