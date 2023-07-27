200 kınalı keklik doğaya salındı

Kütahya'daki Türkmen Dağı'nda, 200 kınalı keklik ve tedavi edilen bir kızıl şahin doğaya bırakıldı. Vali Ali Çelik, Eskişehir ve Kütahya'nın doğal sınırını oluşturan Türkmen Dağı'ndaki Türkmenbaba Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın 438 bitki ve 43 yaban hayvanı türünü barındırdığını bildirdi.

