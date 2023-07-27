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27 Temmuz 2023 Perşembe 07:42:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 07:42:00

200 kınalı keklik doğaya salındı

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Kütahya'daki Türkmen Dağı'nda, 200 kınalı keklik ve tedavi edilen bir kızıl şahin doğaya bırakıldı.

Kütahya'daki Türkmen Dağı'nda, 200 kınalı keklik ve tedavi edilen bir kızıl şahin doğaya bırakıldı. Vali Ali Çelik, Eskişehir ve Kütahya'nın doğal sınırını oluşturan Türkmen Dağı'ndaki Türkmenbaba Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın 438 bitki ve 43 yaban hayvanı türünü barındırdığını bildirdi.

Etiketler : 200 kınalı keklik Türkmen Dağı Kütahya doğaya salındı
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