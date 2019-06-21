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21 Haziran 2019 14:33 | Cuma

20. Yılını Kutlayan TESYEV’in Geleneksel Moral Pikniği Gerçekleşti

Kurulduğu günden bu yana toplum yararına hizmet veren, bu yıl 20. Yılını kutlayan ve yirmi yıldır hiç yorulmadan, hız kesmeden başarılı çalışmalara imza atan TESYEV geleneksel olarak düzenlediği Moral Pikniğinin on birincisini gerçekleştirdi. 150 engelli çocuğun aileleri ile birlikte 450 kişinin katıldığı piknikte TESYEV gönüllüleri, çalışanları ve yönetim kurulu hep birlikte keyifli saatler geçirdi.

Vakıftan burs, rehabilitasyon, ameliyat, tekerlekli sandalye ve işitme cihazı yardımı alan çocuklar ve ailelerinin moral kazanmaları, sıkıntılarından biraz olsun uzaklaşabilmeleri amacıyla düzenlenen piknik Life Park Bahçeköy’de yapıldı. Hazırlanan özel programda çocuklar animasyon gösterileri, maskotlar, onlara özel oyunlar ile eğlenirken lezzetli ikramlar eşliğinde aileleri ile birlikte eğlence dolu bir gün geçirdiler. 

TESYEV Başkanı Yavuz Kocaömer’in ev sahipliğinde gerçekleşen piknikte Yönetim Kurulu Üyeleri, gönüllüler, TESYEV Genel Müdürü Berrin Altınöz çocuklar ve aileleri ile özel olarak ilgilendi.  

TESYEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kocaömer her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Moral Pikniği ile ilgili olarak “Yaşam engel tanımıyor. Hepimiz bir engelli adayıyız bunu bilerek yaşamalı ve engellilere bu sağduyu ile yaklaşmalıyız. Engelli bir insanın psikolojik ve fizyolojik olarak neler çektiğini en iyi bilenlerdenim. Onlar için TESYEV çatısı altında birleşerek 20 yıldır sürdürmekte olduğumuz çalışmalarımıza değerli dostlarımın katkılarıyla hız kesmeden devam etmekteyiz. Engelli çocuklarımız ve aileleri için geleneksel olarak düzenlediğimiz Moral Pikniği önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da çok keyifli geçti. Bu yıl 150 çocuğumuz, aileleri, gönüllülerimiz, vakıf çalışanlarımız, Yönetim Kurulumuz ve bu anlamlı günde bizden desteklerini esirgemeyen markalarımızın temsilcileri ile birlikte toplam 450 kişilik bir aile olarak on birincisini gerçekleştirdiğimiz pikniğimiz inşallah daha uzun yıllar sayımız da artarak devam edecek. ” dedi.

Engelli çocuklar ve aileleri için düzenlenen moral pikniğinde desteklerini esirgemeyen Life Park Bahçe Köy, Pınar Yemekleri, İBB Spor İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Beşiktaş Belediyesi, İBB Engelliler Müdürlüğü, Şişli Belediyesi, Ataşehir Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, SOS İnternational Ambulance, GizPark İthalat İhracat, Erbak Uludağ Pazarlama Satış Dağıtım A.Ş., Şölen, LC Waikiki, İkbal Sucuk, Sağlam Dondurma Gıda Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş., Yıldız Holding A.Ş., Toypa Mağ. Tic. A.Ş., Turkuaz Tekstil,  Banat, ve  temsilcileri de bu anlamlı günde çocuklarla birlikte eğlenceli saatler geçirdi.  

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