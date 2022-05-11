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11 Mayıs 2022 Çarşamba 08:25:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2022 Çarşamba 08:25:00

20 yıldır çözülemeyen sır cinayet zaman aşımına 10 gün kala çözüldü

Kaynak: AA

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c'nın Yalvaç ilçesinde 20 yıl önce intihar süsü verilerek işlenen cinayetin zanlısı, dosyanın zaman aşımına uğramasına 10 gün kala yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urhan Daduklu'nun 2002'de Sücüllü Mahallesi'nde göğsünden vurulmuş halde bulunulmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin yaptığı istihbarat çalışması sonucunda, intihar süsü verilen olayın, cinayet olduğu ortaya çıktı.

Elde edilen deliller ışığında operasyon düzenleyen ekipler, H.G ve N.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.G. tutuklanırken N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler : cinayet -Isparta Urhan Daduklu
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