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16 Ağustos 2021 Pazartesi 08:32:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:11:00

20 yıl sonra hezimet! Çekilme hesapları da tutmadı

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2001'de Afganistan işgalini başlatan Bush, “Taliban bedelini ödeyecek” demişti. Binlerce kişi öldü, milyarlarca dolar harcandı, 20 yıl sonra kaybeden ABD oldu.

ABD'nin 2001'deki 11 Eylül saldırılarının ardından girdiği ve hükümetle anlaşıp Taliban'ı devirerek 20 yıl boyunca kaldığı Afganistan, dün itibarıyla tamamen Taliban'ın kontrolüne geçti. Son 10 günde Kandahar, Herat, Celalabad ve Mezar- Şerif gibi başkenti çevreleyen önemli 23 vilayet merkezini ele geçiren Taliban ise dün başkent Kabil'e girdi. Taliban müzakerecileriyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yönetimin barışçıl devri için müzakereler başladı. İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin istifa ettiği ve Tacikistan'a gitmek üzere ülkeyi terk ettiği açıklandı. Ayrıca Taliban'ın güdümünde geçici yeni bir hükümetin kurulacağı ve başbakanın ise eski içişleri bakanı Ali Ahmed Celali olacağı açıklandı. Ancak akşam saatlerinde Reuters'e konuşan iki Taliban yetkilisi geçici hükümet yerine tam bir yetki devri istediklerini açıkladı.

BİNLERCE ARAÇ KUYRUĞU

Akşam'ın haberine göre, Dün itibarıyla ülkedeki tüm sınır kapılarını da ele geçiren Taliban, havaalanı ve hastanelerin işleyişine devam edeceğini, acil ihtiyaçların karşılanmasına engel olunmayacağını kaydetti. Başkentteki yabancıların kenti terk etmelerine izin verileceği belirtildi. 4.5 milyon nüfuslu Kabil'den çıkan yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

İNTİKAM ALINMAYACAK

Taliban temsilcisi Zabihullah Mücahid, kimseden intikam alma peşinde olmadıklarını, kapsayıcı bir yönetim kurmak istediklerini belirtti. Taliban Sözcüsü Suhail Şahin ise BBC'ye yaptığı açıklamada, kadın haklarına saygı gösterileceği ve kadınların eğitim almasına izin verileceğini söyledi. Eşref Gani "Eğer kalsaydım birçok vatandaşın şehit olmasına ve Kabil'in yıkılmasına yol açacaktı" dedi.

BAGRAM'DA 5 BİN TUTUKLU BIRAKILDI

Bir Afgan yetkili, 5.000 mahkumun bulunduğu bir hapishaneye ev sahipliği yapan Kabil'in 50 kilometre kuzeyindeki Bagram hava üssünde hakim Afgan güçlerin Taliban'a teslim olduğunu söyledi. ABD'nin terk ettiği Bagram'daki üste bulunan hapishanede hem Taliban hem de DEAŞ teröristleri bulunuyordu.

RUSYA TOPA GİRDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'daki son duruma ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil toplanması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti. BM Güvenlik Konseyi gelişmeleri görüşmek üzere bugün acil toplanma kararı aldı.

ABD KAÇIŞ HALİNDE

Afganistan'dan NATO'yla birlikte tamamen çekilme kararı alan ABD ise Kabil'de son kalan personeli ve önemli eşyaları taşımak için dün gün boyu helikopterler uçurdu. Kabil'deki Hamid Karzai Havalanı'na dün diplomat, sivil ve askerleri taşımak üzere ABD helikopterleri indi. Öte yandan New York Times, Washington'un ABD personelinin Kabil'den güvenle çıkmasına izin verilmesi için anlaşma yaptığını öne sürdü. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise "Taliban'ı ABD personeline müdahale etmesi durumunda 'hızlı ve kararlı bir yanıt' konusunda uyardık" dedi.

778 MİLYAR $ ÇÖPE ATILDI

Afganistan'ın Yeniden İnşası Özel Teftiş Heyeti (SIGAR) raporuna göre ABD hükümeti son 20 yılda Afganistan'ın güvenliği için 778 milyar dolar harcadı. Bunun 830 milyon doları ise Afgan askerlerinin eğitimine harcandı. Hükümet, büyük kısmı ABD'den gelmek üzere milyarlarca dolar yardım alarak asker maaşlarını ve ekipman giderlerini ödüyordu. 2442 ABD'li askerin öldüğü savaşta 20 bin 666 asker de yaralandı.

KABİL'DEKİ TÜRK ELÇİLİĞİ AÇIK

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor" dedi. Çavuşoğlu tüm taraflarla temasların olduğunu belirterek "Tüm ihtimallere karşı hazırlıklarımız var" diye konuştu.

Etiketler : abd taliban afganistan çekilme abd askeri
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