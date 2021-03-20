20 Mart 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 21.061 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 95 kişi hayatını kaybetti

Ağır hasta sayısı 1538 oldu, 18 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu (20 Mart 2021 Cumartesi), "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

