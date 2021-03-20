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20 Mart 2021 Cumartesi 20:15:00 - Güncelleme:20 Mart 2021 Cumartesi 20:18:00

20 Mart 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

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Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı. İşte 20 Mart 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu... Türkiye'de son 24 saatte 21.061 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 95 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 21.061 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 95 kişi hayatını kaybetti

Ağır hasta sayısı 1538 oldu, 18 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu (20 Mart 2021 Cumartesi), "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mart koronavirüs tablosu koronavirüs tablosu
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