20 bin işçinin ekmeğiyle oynadılar

Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen tarafından 31 Mart’tan sonra yönetim değişikliğine uğrayan belediyelerde yaşanan sendikal baskılarla ilgili hazırlanan rapor, dün İstanbul’da açıklandı. “Belediyelerde Sendikal Baskı Raporu’nun basın toplantısına Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.

MASKELERİ DÜŞTÜ

Levent Uslu, yönetim değişikliklerinin ardından sendikal baskılar sonucu 7 bin üyelerinin istifa ettirildiğini söyledi. Uslu sözlerini şöyle sürdürdü: “1 Nisan sabahı operasyona başladılar. Arkadaşlarımız işbaşı yaptıklarında önlerinde istifa evrakı ve yandaş sendikanın üyelik formunu buldular. Ya bunu imzalarsın ya da seni en şiddetli baskılara maruz bırakırız, süreriz. 100'e yakın üyemiz ve sendika yöneticimiz sürgün edildi. 55 sözleşmeli personelimizin sözleşmesi feshedildi, işten atıldı. Barış güvercini maskesi takanların maskesi düştü, despotluklarını çok kısa sürede yeniden görmüş olduk.”

EMEĞİN DÜŞMANLARI

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yıllarca emek ve emekçiyi sermaye edenlerin gelinen noktada emekçinin celladı, emeğin düşmanı olduklarını ifade etti. Yalçın, “Eğer 23'ünden sonra bu fragman uzun metrajlı filme dönüşürse İstanbul'da yaşanacak tartışmanın haddi hesabı olmaz” diye konuştu. Raporda Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası’na üye 742 işçinin işten atıldığı, 50 sendika üyesinin sürgün edildiği, 12 bin 500 üyenin ise baskıyla istifa ettirildiği bilgisi de paylaşıldı.

50 GÜNDÜR CHP'DEN SES YOK

Hizmet-İş Sendikası'nın, Bolu Belediyesi’ndeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği “Emek ve Adalet Yürüyüşü”, dokuzuncu gününde Kahramankazan ilçesi girişinde başladı. Hizmet-İş Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, “50 günden fazla oldu adeta çığlık atıyoruz, 'bu arkadaşlarımızı işine iade edin' diye ama kesinlikle hiçbir zaman CHP'den ve Bolu Belediye Başkanı'ndan bize bir yanıt gelmedi” diye konuştu. İşçiler, konuşmaların ardından Kahramankazan ilçesi girişinden “CHP, CHP duy sesimizi” sloganlarıyla Ankara'ya doğru yürüyüşe başladı.