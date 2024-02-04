MSB: Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.
04 Şubat 2024 Pazar 18:16:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 18:16:00
2 PKK'lı terörist teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.
Detaylar geliyor...
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