VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
2 PKK'lı terörist teslim oldu
TBMM'de bu hafta enerji düzenlemeleri için kanun teklifi görüşmeleri olacak
Pakistan'ı sel vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti
Rusya: Lısıçansk'ta can kaybı 28'e çıktı
Altınok: Ankara'mızı dünya başkenti yapacağız
Kahramanmaraşlı dondurmacılar depreme rağmen üretim ve ihracatı artırdı
04 Şubat 2024 Pazar 18:16:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 18:16:00

2 PKK'lı terörist teslim oldu

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.

MSB: Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.

Detaylar geliyor...

Etiketler : MSB PKK kaçış Hudut Karakolu
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
Çifte heyecan

Çifte heyecan
Yeni ikili

Yeni ikili
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX