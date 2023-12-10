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10 Aralık 2023 Pazar 11:31:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 11:31:00

2 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyonu pkk terörist
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