2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde de terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi" ifadeleri kullanıldı.
PKK'YA AİT ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Ele geçirilen malzemeler şöyle;
- 11 adet 120 mm havan mühimmatı,
- 13 adet 81 mm havan mühimmatı ve tapaları,
- 1 adet 120 mm havan namlusu,
- 1 adet 81 mm havan tablası,
- 2 adet jelikan.
- 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- CHP'den 15 milletvekili koparan küçük ortak itiraf etti
- AK Partili Çelebi'den CHP'li Başarır'a: Ali Mahir FETÖ taktiklerinde mahir
- İsveç'teki alçak saldırı sonrası Türkiye harekete geçti
- Aliyev'den toplantıya damga vuran çağrı
- Başkan Erdoğan'dan üç kritik sefer