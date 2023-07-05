2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde de terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi" ifadeleri kullanıldı.

PKK'YA AİT ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen malzemeler şöyle;

- 11 adet 120 mm havan mühimmatı,

- 13 adet 81 mm havan mühimmatı ve tapaları,

- 1 adet 120 mm havan namlusu,

- 1 adet 81 mm havan tablası,

- 2 adet jelikan.