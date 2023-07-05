VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Irak'ta ünlü sanatçıların resim çalışmaları "taklit" sorunuyla karşı karşıya
2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
CHP'den 15 milletvekili koparan küçük ortak itiraf etti
AK Partili Çelebi'den CHP'li Başarır'a: Ali Mahir FETÖ taktiklerinde mahir
İsveç'teki alçak saldırı sonrası Türkiye harekete geçti
Aliyev'den toplantıya damga vuran çağrı
05 Temmuz 2023 Çarşamba 11:46:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 11:46:00

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ABONE OL

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde de terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi" ifadeleri kullanıldı.

PKK'YA AİT ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ele geçirilen malzemeler şöyle;

- 11 adet 120 mm havan mühimmatı,

- 13 adet 81 mm havan mühimmatı ve tapaları,

- 1 adet 120 mm havan namlusu,

- 1 adet 81 mm havan tablası,

- 2 adet jelikan.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı MSB Pençe-Kilit Operasyonu
Alaçatı'da Lübnan esintisi

Alaçatı'da Lübnan esintisi
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!
Şarkılı gönderme

Şarkılı gönderme
Ustaları andı

Ustaları andı
Görücü usulü tanışıp evlendi

Görücü usulü tanışıp evlendi
İtalya tatiline vize engeli

İtalya tatiline vize engeli
Yeni Süperman belli oldu

Yeni Süperman belli oldu
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX