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02 Eylül 2023 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 12:30:00

2 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 42 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı göçle mücadele kapsamında Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz, Muğla İl Jandarma Komutanlığımız ve Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığımızca düzenlenen operasyonlarda; 1'i yabancı 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 18'i tutuklandı,7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda ise; 1'i yabancı 17 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 13'ü tutuklandı, 4'ü hakkında iadli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

Etiketler : ali yerlikaya muğla izmir göçmen kaçakçılığı
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