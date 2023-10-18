2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Kaynak: AA
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı.
AA'da yer verilen habere göre, dün güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan Y.S. ve A.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen terör örgütü şüphelileri, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
- Türkiye'ye girmeye çalışan terörist Suriye sınırında yakalandı
- 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
- Bakan Fidan: Bölgedeki Müslüman ülkeler barışın garantörleri olarak hareket etmeli
- Çelik'ten İsrail'in katliamına sert tepki: "Kendini savunmak çocukları öldürmek mi?"
- İsrail'in hastane katliamı: Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilecek