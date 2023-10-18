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2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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18 Ekim 2023 Çarşamba 17:01:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 17:01:00

2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kaynak: AA

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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı.

AA'da yer verilen habere göre, dün güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan Y.S. ve A.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen terör örgütü şüphelileri, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler : FETÖ YAKALAMA TUTUKLAMA
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