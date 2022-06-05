1953'teki II. Kraliçe Elizabeth altın faytonla geldi!

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle tahttaki 70'inci yıl dönümü çerçevesinde yapılan birçok etkinliğe katılamazken, Kraliçe'nin hologramı tören alayı eşliğinde Buckingham Sarayı'na giden altın faytondan halkı selamladı.

İHA'da yer alan habere göre, İngiltere Kraliçesi II Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl dönümü için düzenlenen 4 günlük Platin Jubile kutlamaları sona erdi. Kutlamaların son günü renkli görüntülere sahne olurken, Kraliçe Elizabeth'in hologramı kutlamalara damga vurdu.

Kraliçe Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle Platin Jubile çerçevesinde yapılan birçok etkinliğe katılamazken, Kraliçe'nin hologramı tören alayı eşliğinde Buckingham Sarayı'na giden 260 yıllık altın faytondan halkı selamladı. Kraliçe Elizabeth'in 1953'teki taç giyme töreni sırasında çekilen görüntüler ile oluşturulan hologram görenleri şaşkına çevirirken, tören alayı Kraliçe Elizabeth'in 1953'te taç giyme törenine gittiği benzer bir yolu izledi.

Altın faytonun Buckingham Sarayı'na varmasının ardından 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, sarayın balkonuna çıkarak halkı selamladı. Kraliçe'nin yanından kraliyet ailesi üyelerinden Galler Prensi Charles ve Cornwall Düşesi Camilla, Cambridge Dükü Prens William ile Cambridge Düşesi Kate Middleton ve çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis yer aldı.

KRALİÇE'DEN HALKA TEŞEKKÜR

Kraliçe Elizabeth yayınladığı yazılı açıklama ile halka teşekkür etti. Tahttaki 70 yılın bir ilk olduğuna değinilen açıklamada, "Kraliçeniz olarak 70. yılı nasıl kutlayacağınıza gelince, takip edilecek bir rehber kitap yok. Bu gerçekten bir ilk. Ancak bu kadar çok insanın platin yıldönümümü kutlamak için sokaklara çıkması beni onurlandırdı ve derinden etkiledi. Her etkinliğe bizzat katılmamış olsam da kalbim hepinizle ve ailemin desteğiyle elimden gelen en iyi şekilde size hizmet etmeye kararlıyım. Son günlerde çok belirgin olan nezaket, neşe ve akrabalıktan ilham aldım ve umarım bu yenilenen birliktelik duygusu uzun yıllar boyunca hissedilir. İyi dilekleriniz ve bu mutlu kutlamalarda oynadığınız rol için hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum" denildi.