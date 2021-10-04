VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
500 bin liralık vurgun!
2021 Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu
İran'ın hedefi ne? Uzmanlar Azerbaycan ve Ermenistan sınırında başlatılan askeri tatbikatı yorumladı
Kuzeyde Zirkon füzesini denizaltından test ettiler
Akdeniz'de Rum gemisine müdahale!
Çanakkale Köprüsü'nün ünü sınırları aştı
Cumhuriyet tarihinde bir ilk
Yunanistan'dan şaşırtan Türkiye çağrısı!
Azerbaycan'dan İran'a resmi yanıt
Eğitim kurumları siber saldırıların hedefinde
Saklamasını söylediği düğün altınları çaldı
Göçmenlerin paralarını gasbeden organizatör yakalandı
Altın Portakal'ın 58.yılı
Konya'daki kavgada 2 kişi bıçaklı yaralandı
MSB: Hatay'da 2 DEAŞ'lı yakalandı
Motoru alev aldı kullanılamaz hale geldi
3 bin 24 yavru denizle buluştu
Otomobil alev alev yandı
BAE'den önemli Türkiye açıklaması
Kafkaslar'da ''İran'' gerilimi! Hamaney'den açıklama
ABD'den büyük skandal! Teröristlere tank verdiler
'Nokta Vuruş'un sırrı!
Paşinyan'dan kritik Aliyev açıklaması
Kore yarımadasında ılımlı hava
04 Ekim 2021 Pazartesi 12:35:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 13:11:00

1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında: Amerikan dergisinde özel bölüm hazırlandı

Kaynak: DHA

ABONE OL

1915 Çanakkale Köprüsü, Amerikan haftalık mühendislik dergisi Engineering News-Record'un kapağında yer aldı.

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü, inşasında kullanılan ileri teknoloji ve üstün teknik özellikleriyle Amerikan haftalık dergisi Engineering News-Record'un (ENR) kapağında yer aldı. Dergi ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 10 sayfalık özel bölüm ile yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan '1915 Çanakkale Köprüsü'nün büyük bölümü, 5 bine yakın çalışanla 24 saat aralıksız devam eden çalışmalar sonucu 4.5 yılda tamamlandı. 2023 metrelik orta açıklığıyla Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılını simgelediği gibi 'dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü unvanı'nı da alacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yüksekliğindeki kuleleri ise Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeliyor. Köprünün araç geçiş yolunu oluşturacak toplam 87 tabliye blokundan 81'inin montajı tamamlandı. Artık geriye sadece 6 tabliye montajı kaldı. Asya ve Avrupa yakalarındaki kule ayaklarına getirilen ve birbirine kaynatılan 3'er tabliye bloğunun vinçle yukarıya kaldırılması sonrasında köprünün araç geçiş yolu Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlamış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Zafer'in 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yapılacak. Çanakkale Boğazı, artık 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkanı sunacak.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ENGINEERING NEWS-RECORD DERGİSİNDE

Tamamlandığında dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanının sahibi olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, inşasında kullanılan ileri teknolojiler ve üstün teknik özellikleriyle dünya basınının da sesini duyurdu. Dünya çapında bir mega proje olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu, inşaat sektörünün lider yayını Engineering News-Record (ENR) dergisinin 27 Eylül-4 Ekim 2021 tarihli yeni sayısında 10 sayfalık özel bir bölüm ile yer aldı. Türk şirketlerinin de ön sıralarda yer aldığı ve her sene yayımlanan Dünyanın En Büyük Uluslararası Müteahhitleri listesi ile tanınan Engineering News-Record'un son sayısına damga vuran 1915 Çanakkale Köprüsü için 10 sayfalık özel bir bölüm hazırlandı. Köprü hakkındaki kapsamlı haberi hazırlamak için derginin kıdemli editörü Aileen Cho, Los Angeles'tan Çanakkale'ye gelerek yetkililerden bilgi aldı ve proje sahalarını yerinde ziyaret etti.

YÜKSEKLİĞİ EYFEL'İ GEÇTİ

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı gün olan 18 Mart'ı simgeleyen 318 metrelik yüksekliğiyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan ve 300 metre yüksekliğe sahip Eyfel Kulesi'ni geçti.

2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı-beyaz olacak. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.

Etiketler : 1915 Çanakkale Köprüsü Engineering News-Record Çanakkale Deniz Zaferi
Ersoy'un orkestrası tutuklandı

Ersoy'un orkestrası tutuklandı
İkinci kez davayı kazandı

İkinci kez davayı kazandı
Rolü için kilo aldı

Rolü için kilo aldı
Güney Kore'de zirvede

Güney Kore'de zirvede
Davamın takipçisiyim

Davamın takipçisiyim
Ekranlarda olmak istiyor

Ekranlarda olmak istiyor
Alper Baycın'ı unutmadı

Alper Baycın'ı unutmadı
Jet hızıyla alışveriş

Jet hızıyla alışveriş
Klip elbisesini perde yaptı

Klip elbisesini perde yaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER