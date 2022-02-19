1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?

Planlanandan daha önce tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu. CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olan Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli işlerinden bir tanesidir. Önümüzdeki hafta büyük bir tarihe tanıklık edeceğiz. Bunun Çanakkale'de olması ayrı bir önem atfediyor.

Bu projede çalışmak hakikaten çalışma arkadaşlarımızla birlikte bunun sonuna gelmek büyük bir gururdur. Sağ salim bunu bitirdik. Önümüzdeki hafta tüm Türkiye ve dünyanın hizmetine sunmak çok büyük bir gurur vesilesidir.

Projelerimiz devam edecek. Türkiye'deki 20 yıldır dönüşüm artarak devam ediyor. Bu bizim vazifemiz bunun için çabalıyoruz. Bütün dünya takip ediyor. Hem teknolojik açısından enleri olan bir projedir.

AÇILIŞ PROGRAMI BELLİ OLDU MU?

Kore Cumhurbaşkanımız gelecekti onların martta seçimleri olduğu için gelemiyor. Kore Başbakanı gelecek. Yabancı misafirlerimizin büyük bir ilgisi var. Çanakkale'ye yakışır şekilde projeyi açacağız.

Projenin bu bölgede bulunması ayrıca bir kıymetlidir. Atalarımızın mirasına bir saygıdır bu. Yeni bir abide yükseldi Çanakkale'de. Biz de Çanakkale'ye özgü simgelerle bu projeyi tamamladık. Köprümüzün çelik ayak kuleleri 318 metredir. 318 metrenin üzerine 16 metre yüksekliğinde Seyit Onbaşı'nın top mermisi figürünü ekleyeceğiz. Hem asma köprü olarak 2 çelik ayak arasının 2023 metre olması dünyada ilk defa oluyor. Dünyanın ilk geniş ayaklı köprüsüdür.

Son derece zordur. Bunun 318 metresi su üstü yüksekliğidir. Suyun 84 metre altında bir çalışma var. Toplamda 400 metrenin üzerine çıkıyor.

Kedi yolundaki çelik tellerin uzunluğu 162 bin kilometredir. Dünyayı 4 defa dolaşabiliyorsunuz. Çünkü bu köprüyü onlar taşıyor. Kedi yolu bir müddet sonra kaldırılacaktır. Burada 177 bin ton çelik kullanıldı. Düşünün bir tonu bir otomobil olarak düşünürseniz 177 bin araç demektir.

Çeliğin dışında 223 bin metreküp beton kullanıldı. 100 m2'lik bir evden 5 bin 900 tane yapabileceksiniz. 2 milyar 545 milyon liralık bir iştir bu. 4 yılda tamamlandı. Yapım süresinin bu kadar kısa sürmesi de rekorlardan bir tanesidir.

Özellikle pandemi sürecini biz fırsata çevirdik. Şantiyeleri izole ettik. İşleri daha da hızlandırdık. Onun da fırsatını kullanarak 4 yıl gibi kısa bir sürede bitirdik.

TÜRKİYE'YE NE KAZANDIRACAK?

Çanakkale Boğazı'nda alternatif bir geçiş yolu yok. Sadece feribot var. 1 saat feribot kalktığında 1 saat ile yarım saat arası sürüyor. Ama hiçbir zaman yarım saatte geçemiyorsunuz. Trafik sıkışıklığı, hele sisli havalarda zaten artık seyahat yok. Belki günler süren sıkıntılar yaşanıyor. Ama köprü bittiğinde tam 6 dakika. Zamanın kıymetini biliyorsunuz ayrıca can ve mal kayıpları biz bunların hepsini cebimize koyacağız. Hem ülke olarak hem vatandaş olarak kazanacağız.

Bakan Karaismailoğlu açıkladı 1915 Çanakkale Köprüsünün geçiş ücreti...

KAZANÇ HESAPLAMASI YAPILDI MI?

2.545 milyar euro yatırım miktarı var. Üretime etkisi 3.617 milyar euro. Yıllık zaman tasarrufu 1.244 milyar TL. Yakıt olarak 1.44 milyar TL yıllık yakıt kazancı. Egzoz emisyonunda kazanç 26 milyon TL'dir. Toplamda 2.334 milyar TL yıllık ekonomiye katkısı olacaktır.

Egzoz emisyonunun azalımından dolayı 8 bin 264 ağaç tasarrufu yapıyoruz. Kaza maliyetlerinin ortadan kaldırılmasından kazanıyoruz bunu. İşletme ve yapı modelini farklı bir finans modeliyle yaptık. Bugün projemiz bitti devletin kasasından 1 kuruş çıkmadı.

GARANTİLER HAKKINDA

2 boğaz arasında bir geçiş yoktu. Bunun bedeli uzmanlarımız tarafından hazırlandı. 2 milyar 545 milyon liralık bir para lazımdı. Bizim devlet olarak kısa vadede buraya hazırlayacak bütçemiz yoktu. Benim önemli bir altyapı açığım var onu kısa sürede tamamlamam gerekiyor, küçük bir bütçem var. Altyapı açığını kısa sürede tamamlamam gerekiyordu. Onun içindir yap-işlet-devret modeli. Bunun yapım ve işletme süresi vardır. Açık bir ihale yapıp bu işi yapabilecek firmalar gelirler. Ben 2 milyar 545 milyon liralık projeyi yapmaya taahhüt ediyorum şu kadar süre ben projeyi işleteceğim diyor. Bunu teklif ediyor. Yarışma sonucunda bizde onları inceliyoruz. Kamu açısından en uygun teklifi biz seçiyoruz ve onu kabul ettikten sonra bir sözleşme yapıyoruz.

Bunun içerisinde sırf yapı maliyeti yok. İşletme maliyetleri de yükleniyor. Avrasya Tüneli mesela 1.250 milyon dolarlık bir projedir. Orada devletten 1 kuruş çıkmamıştır. Geçen sene geçişin eksik kalan kısımlarını 450 milyon lira olarak verdik. Onu devlet yapmış olsaydı 1.250 milyon dolar para çıkacaktı her yıl işletmeye 500 milyon lira para çıkacaktı.

İlk aşamada devletten hiçbir şekilde para çıkmıyor. 2034 yılında burası tamamen devletin olacaktır. Bunu devlete teslim ederken sıfırdan yapılmış gibi ağır bakımlarını yapıp o şekilde teslim edecektir.

Buradaki bütün işletme giderlerinin hepsi firmaya ait olmak üzere 2 milyar 545 milyon liralık bir proje devletin bir kıymeti olmuştur. 2034 yılına geldiğimizde işletmeci burayı sıfırdan yapılmış gibi devlete teslim edecek.

KÖPRÜNÜN ORTALAMA ÖMRÜ NE KADAR?

100 yıl kesin, belki de 200 yıldır. Köprüde en son teknolojidir.

KÖPRÜNÜN DEPREME MUKAVEMETİ NASIL?

Bu projeler ayakta kalacaktır. Olası afetlere ve depreme müdahaleler için kullanılacaktır. Kuzey Marmara Otoyolu acil ulaşım yoludur. Bu proje de ayakta kalacak projelerden bir tanesidir.

GEÇİŞ ÜCRETLERİ HAKKINDA

Bu projenin bir finans modeli vardır. Buraya yatırılan bir miktar var. Bunun üzerine her yıl eklenen işletme maliyetleri ve yurt dışı finans maliyetleri var. Biz bunu tabi ki vatandaşımıza yansıtırken en az yük ne kadar gelecekse ve maksimum araç hangi şekilde geçmesi gerekiyorsa bunu cumartesi günü açıklayacağız.

Feribotta saatlerce süren bir yolculuk için ortalama 100 lira ücret ödüyorsunuz otomobil için. Kişi başı da 6 lira ödüyorsunuz. Burada 6 dakikada bir geçiş süreci var. İnşallah önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımız bunu açıklayacak.

Ayrıca biz simülasyonlar yapıyoruz. Maksimum araç hangi ücretle geçer onun araştırmasını yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bunu açıklayacaktır.

Osmangazi Köprüsü 2 bin 900 metre uzunluğunda 184 lira ücret alıyoruz. Burası 4 bin 600 metredir. Makul bir şey çıkacaktır. Vatandaşa en az yük olacak bir bedel belirlenecektir.

TÜRKİYE'NİN MÜHENDİSLİĞİ FARKLI BİR BOYUTA ÇIKIYOR MU?

Bolu Dağı macerası var Türkiye'nin tarihine geçmiş olan. Bolu Dağı projesine 17 yıl uğraşıldı. Teknolojimiz bu kadar gelişmemişti. Bolu Dağı tüneli 17 yıl gecikmiştir. 17 yıl vatandaşımız o yolu kullanamadı. Daha uzun olan bir yoldan daha fazla yakıt harcayarak eski yolu kullanmak zorunda kaldı. 10 yıl tünelin gecikmesinin maliyeti 400 milyon dolardır. 4 yılda bu kadar büyük bir proje bitiyor. Bunun ekonomik kazanımları son derece önemlidir. Burada seçmiş olduğumuz finans yönetiminin başarı durumunu koyduğunuz zaman devletten çıkmamış parayı bile üstüne katarak kazanıyorsunuz kısa vadede. Biz onun çok çok daha fazlasını dolaylı yoldan kazanıyoruz.

Şu anda Türk müteahhitleri dünyanın 4 bir tarafında çalışıyorlar. Dünyada ilklerdeyiz mutlaka. Burada Çinliler, Japonlar, Koreliler de var. Bizim tek başına yaptığımız Türk müteahhitler olarak işlerimiz var. Artık bizden sonra gençler bu görevi alacaklar. Onların öğrenciyken burada bulunmaları çok önemlidir.

PROJEDE KADINLARIN ROLÜ NEDİR?

Hakkari'deki şantiyemizde aynı Çanakkale'deki şantiyemiz de aynıdır. Bizim şantiyemizde de bayanlar çok kıymetli onlar da bize katkı veriyorlar.

TURİZMDE ROTAYI DEĞİŞTİRİR Mİ?

Bütün projelerde turizme istihdama katkılarını biz ölçüyoruz. Osmangazi Köprüsü ve İstanbul İzmir Otoyolu'nun yapılmasından sonra bölgedeki 12 OSB'de 2 bin 600 hektarlık genişleme olmuştur. Tarımda müthiş gelişmeler olmuştur. Üreticinin ürününü pazara ne kadar kısa gönderirseniz oradaki artış da o şekilde olur.

İlk yıl 60 bin yatak kapasitesi artırılmıştır. Şu anda İstanbul'da Kartal, Pendik'ten Yalova ve Bursa'daki OSB'lere gidiyor. Köprüleri açtığımızda yatırımcı buradaki gelişme imkanlarını araştırıyor. Bölge bu projeyi biliyor ona göre fizibiliteleri yapılıyor. Bölge tarımına çok büyük katkısı olacaktır.

Marmara Bölgesi Türkiye'deki ekonominin yüzde 60 küsürüdür. Tüm bölgelerde hareketlilik var ama Marmara Bölgesi daha farklıdır. Burası Avrupa ihracat kapılarına yakın olduğu için daha hızlı ilerliyor. Bizim aslında ülkemizin 4 bir köşesinde çok müthiş yatırımlarımız var. Ulaştırma ve altyapı projeleri bir akarsu gibidir. Turizmi ve tarımı artırıyor. Lojistik merkezlerde demiryolu, havayolu, karayolunun entegre edildiği önemli yerlerdir. Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattımız devam ediyor.

Pekin'den Londra'ya kadar orta koridor kesintisiz işlemeye başladı. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Halkalı-Kapıkule arası devam ediyor. Demiryolu sektöründe ülkemizde müthiş hareketler var. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisinde olacak Türkiye için bu gerekliydi. Bunlar puzzle'ın bir parçasıydı aslında.

LOJİSTİK MERKEZLERİ HAKKINDA

Türkiye'de 26 tane lojistik merkezimiz var. Marmara Bölgesi'nde artık bir ring oluştu. Yatırımlar bitmek üzere 400 km'lik Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu faaliyete başladı. Şimdi artık Malkara-Çanakkale Köprüsüyle tamamlıyoruz. Burada hep köprü diyoruz ama 100 km'lik bir otoyol projemiz de var. Malkara-Çanakkale arasındaki otoyolu da önümüzdeki hafta açıyoruz.

Özellikle gurbetçilerimizin Avrupa'dan gelmesi, Lojistik yüklerinin Avrupa'ya sevki için bu otoyol çok kıymetlidir. Hem bu yol hem köprümüz kıymetlidir. 2 milyar 545 milyon liralık projenin yüzde 69'u köprü geri kalan kısmı otoyoldur.

HGS VE OGS DÜZENLEMESİ

18 milyon OGS-HGS olarak kullanıcımız var. Bunun yüzde 93'ü HGS'ydi. Gündemi kaldırmak için bütün hepsini HGS'ye çevirme gündemi oldu. Vatandaşımız bir zorlukla karşılaşmadan HGS'yi OGS'ye çevireceğiz. Yabancı plakalarla ilgili bir sıkıntımız vardı. Gümrük kapılarında onu çözüyoruz. Geçtiği otoyol ücretini ödemeden ülkeden çıkamayacaklar. Bazı gümrük kapılarında yabancı araçlardan ödeme alınması için sistem kuruldu. Diğer kapılarda da kurulmaya devam ediyor.

HGS kullanıcılarının bir kısmı kredi kartı ile bağlantı kurmamıştır. Bakiyesi olmadığı zaman sıkıntı yaşıyorlardı. Bizim geçişlerden sonraki ihbar sürelerini de uzattık. HGS'nin kredi kartına bağlanma durumu isteğe bağlıdır. Hesabında para bulundurması gerekiyor ama para bulundurmasa da biz bildirim yapıyoruz. Cep telefonu ve mail yoluyla bildirim imkanlarını da artırdık.

MARMARA OTOYOLU'NUN NE KADARI TAMAMLANDI

Tamamına yakını tamamlandı. Ayvacık Tüneli'miz var. Tünellerimizin kazısı bitti onu da yaz ayları itibarıyla faaliyete geçtiğimizde Avrupa'dan gelen vatandaşımızın Batı Ege'ye inmesi çok daha kolay olacaktır.

Bölgelerde tarım arazileri çok önemlidir onları da korumak lazımdır. Tarım alanlarına hiç dokunmamak gerekiyor. İnşallah oraya da özen göstererek tarımı, turizmi ve sanayi gelişmelerini iyi bir planlamayla üzerine çok katkı vereceğiz.

Bakan Karaismailoğlu açıkladı 1915 Çanakkale Köprüsünün geçiş ücreti...

ÇARPIK YAPILAŞMANIN OLMAMASI İÇİN İLGİLİ KURUMLARLA KOORDİNASYON YÜRÜTÜLMEKTE Mİ?

Yol güzergahındaki tarım alanlarından kaçıyoruz. Sanayideki ve yapılaşmadaki tarım arazileri çok önemli. Çin o yanlışı yaptı. Şimdi Afrika'da tarım üretmek için planlamalar yapıyor. Bu konuda çok özen gösteriyoruz. Yaşamak için tarım gereklidir. Pandemide bütün kapılar kapandığında ülkeler kendi kendine nasıl yetebilirizi tartıştılar.

Biz Kedi yolunda yürümüştük. Bugün artık normal araç yolundan yürüyerek karşıya geçeceğiz. Gençler kıymetlidir. Bu projeler bizlere nasip oldu. Bizlerden sonra da bu arkadaşlarımıza buraları bırakacağız. Bizim Bakanlık şantiyeleri bir okul gibidir. Yapım işlerini görmeleri kendilerini geliştirme konusunda katkı yapıyor. Bu projeler 84 milyon kişiye hizmet edecek. Bazıları bunu haksız yere eleştiriyor. Bunlar bu ülkenin projesidir. Artık proje bu ülkenin kıymeti olmuştur.

Osmangazi Köprüsü'nü yapmasaydınız Bursa ve Yalova'da bu kadar gelişimi istihdamı nerede artıracaktınız. 1970 yılına giderseniz. İstanbul Boğazı'na geçiş yok. Hükümet bir karar almış gazetelerde manşetler var '30 milyon aç, boğaza köprü yapıyorlar' diye. Bugün bu köprüler yapılmasa sandallarla mı geçecekti millet. Ülkenin damarları gibidir bunlar. Ülke gelişmeyecektir. 225 milyar dolarlık ticaret hacminden bahsediyoruz. Hedefimiz bunu 500 milyar dolara çıkarmaktır. Bu altyapıları yapmazsak bu nasıl olacaktır.

Avrupa'nın nüfusu bizim 10'da birimiz ticaret hacmine bakıyorsunuz bizim kat kat üzerimizdedir. Artık bizim önümüz açık biz 500 milyar dolarlık ticaret hacmine de ulaştıracağız. Artık önümüzde bir engel yol patır patır gidiyoruz.

MÜHENDİS ATAMALARI HAKKINDA

Yaptığımız yatırımların üretime istihdama etkilerinden bahsediyoruz. Açılan alanlarda bu arkadaşlarımız çalışacak. Bakanlığımızın da ihtiyacı var biz ihtiyacımız oranında istifade ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de istihdam etmek için görüşmelerimiz var. Bizim Bakanlığımızda 700 bine yakın çalışan var. Daha da artırmak bizim de istediğimiz bir şey.

TÜRKSAT HAKKINDA

Geçen yıl iki tane uydu fırlattık. 20 yıl önce söylenseydi inanmazlardı gülerlerdi. Bunlar gelişmiş haber uydusudur, 35 yıl ömrü vardır. Dünyanın 3'te 1'ine hizmet veriyor. Türksat 5B yörüngesine yerleşmek için dünyanın etrafında 160 tur atacak. Şu anda 60 turu geçti. Orada amaç haziran ayı gibi yörüngesine ulaştıktan sonra karasal olarak ulaşamadığımız bölgelere haberleşme uydusu verecek. Biz buradan hizmet de satacağız dünyada. 35 yıl ömrü de çok önemlidir. Uzaydaki yörünge haklarımızı da kullanıyoruz. Türkiye 2023'te kendi uydusuyla dünyada temsil edilen 10 ülkeden biri olacak. Türksat 6A'yı uzaya fırlatıyoruz.

Bütün ülkelerin amacı uzaya gitmektir. Bundan sonra bütün ülkeler uzaydan yönetilecek. Körfez ziyaretimizde uzay çalışmalarında beraber olalım şeklinde teklif verdiler. Tabi çalışalım neden çalışmayalım. Kazan kazan işidir bu. Türkiye'nin iddiasını tüm dünya görüyor. Gelişmekte olan ülkeler Türkiye'yi rol model alıyor.

İNTERNETİN KESİNTİSİZ OLMASI, FİYATININ ERİŞİLEBİLİR OLMASINDA DÜNYADA BİZ NEREDEYİZ?

Türkiye'deki haberleşme hızı ve kapsama alanında olumsuz eleştiriler yapılıyor. Karşılaştırılan ülkelerin abonesi bizimle karşılaştırılamayacak olan ülkelerdir. Biz dünyada ortalama iyi bir yerdeyiz. Fiberde 445 bin km'ye çıktık. Herkese 100 mb internet verme hedefimiz vardı. Altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Mobilde çok iyi bir yerdeyiz.

ÜLKEMİZİN NE KADARINA İNTERNET ERİŞTİREBİLİYORUZ?

Hedefimiz fiberde kısa vadede 500 bin km'ye ulaşmaktır. Kırsal alanda iletişimde çok ciddi çalışmalarımız var. Bizim merkezde sıkıntımız yok kırsalda sıkıntılarımız var. Yaz ayı itibarıyla kırsal alana yatırımlarımıza başlayacağız. Oralarda planlama yapıyoruz.

AÇILACAK OLAN YENİ BİR PROJE VAR MI?

Dünyada denize dolgu havalimanı 4 tanedir. 1 tanesi Türkiye'dedir, Ordu-Giresun Havalimanı'dır. Önümüzdeki mayıs ayında 5 tane olacak. 5 tanenin 2'si Türkiye'de olacak. Artvin-Rize Havalimanı'nı mayıs ayında açıyoruz. Yine Tokatlılara büyük bir müjdemiz var. Mart ayı sonu itibarıyla Tokat Havalimanı'nı açıyoruz. Çukurova Havalimanı yıl sonunda açılıyor.

Zigana Tüneli 14.5 km çift tüp uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun tüneli olacak. Yıl sonu açmayı planlıyoruz. İstanbul'a büyük müjdelerimiz var. Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattımızı temmuzda açmayı planlıyoruz. Gayrettepe tarafını yıl sonunda tamamlamayı planlıyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin metro hattını da tamamlıyoruz. Dünyanın en gelişmiş hastanesini metro ile buluşturuyoruz. Yine Sabiha Gökçen Havalimanı'nın metrosunu yaz ayına kadar bitiriyoruz. Kadıköy-Kartal'ı Sabiha Gökçen'e uzatıyoruz."