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14 Ocak 2022 Cuma 18:18:00 - Güncelleme:14 Ocak 2022 Cuma 18:18:00

19 ile kar ve çığ uyarısı

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Batı Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

Meteoroloji'nin internet sitesindeki bilgilendirmede 11 ile turuncu, 8 ile ise sarı kod ile uyarı yapıldı. Don ve buzlanmanın görülebileceği bölgede sürücülerin dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Toplam 19 ile kar ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayıp, cumartesi akşam saatlerinden yoğun kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışının 16 Ocak'ta etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayına karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

GİRESUN, TRABZON, RİZE VE ARTVİN ÇEVRELERİNDE YOĞUN KAR

Doğu Karadeniz'de ki yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerini kara bırakması bekleniyor.

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yoğun kar yağışının pazartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Buzlanma ve don olayı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

11 İLE TURUNCU, 8 İLE SARI UYARI

Meteoroloji'nin internet sitesindeki bilgilendirmede 11 ile turuncu, 8 ile ise sarı kod ile uyarı yapıldı.

Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Tunceli'ye de çığ uyarısı yapıldı.

EGE VE AKDENİZ İÇİN ZİRAİ DON UYARISI

Öte yandan tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz bölgelerinde yarın günün ilk saatlerinden, 17 Ocak sabahına kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yükseklerde ise kuvvetli zirai don bekleniyor.

Etiketler : kuvvetli kar kuvvetli zirai meteoroloji
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