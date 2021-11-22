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22 Kasım 2021 Pazartesi 00:42:00 - Güncelleme:22 Kasım 2021 Pazartesi 00:43:00

18 milyon öğrenci bugün ders başı yapıyor

Kaynak: TRT Haber

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2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili sona erdi. 18 milyon öğrenci bugün tekrar ders başı yapacak.

18 milyon öğrenci için 9 günlük ara tatil sona erdi. Yüz yüze eğitim öğretim bugün itibarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretimle ilgili mesaj verdi. Bakan Özer, ''Kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz'' dedi.

850 bin sınıftan 66'sı kapalı

850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar eğitime yüz yüze devam edecek.

EN AZ İKİ DOZ AŞILANAN ÖĞRETMENLERİN ORANI YÜZDE 88

Öğretmenlerin aşılanma oranı ise her geçen gün artıyor. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 88'e yükseldi. Aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5 civarında. En az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranı yüzde 93'ler seviyesinde.

Bakan Özer, ''Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte'' dedi.

EĞİTİM YILI 17 HAZİRAN 2022'DE TAMAMLANACAK

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 24 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem 4 Şubat'ta başlayacak. İkinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 arasında olacak. Eğitim yılı 17 Haziran 2022 Cuma günü tamamlanacak.

Etiketler : Koronavirüs Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı Yüz Yüze Eğitim
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