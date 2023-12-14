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17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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14 Aralık 2023 Perşembe 20:31:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 20:31:00

17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik il merkezi ve ilçelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ergani'de belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T, evde yapılan aramada gardırop içerisinde saklanırken yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Etiketler : DİYARBAKIR TUTUKLU YAKALAMA
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