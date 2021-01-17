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17 Ocak 2021 koronavirüs tablosu: 165 can kaybı, 6 bin 436 yeni vaka
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17 Ocak 2021 Pazar 19:09:00 - Güncelleme:17 Ocak 2021 Pazar 20:17:00

17 Ocak 2021 koronavirüs tablosu: 165 can kaybı, 6 bin 436 yeni vaka

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Ocak 2021 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 436 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 436 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 803 olarak açıklandı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 8 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 262 bin 864'e yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 372 bin 81'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 387 bin 101, vefat sayısı 23 bin 997, ağır hasta sayısı 2 bin 201 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tablosu 17 Ocak koronavirüs tablosu Türkiye koronavirüs
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