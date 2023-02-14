17 Ağustos mağdurundan örnek davranış: Yalova'daki iki dairesini depremzedelerin kullanımına açtı

17 Ağustos mağduru iki evini depremzedelere verdi
Kaynak: TRT Haber
Almanya'nın Solingen kentinde yaşayan 17 Ağustos depremzedesi Sefer Güngör, 24 yıl önce yaşadığı acıya bugün merhem olmak isteyerek, Yalova'daki iki dairesini depremzedelerin kullanımına açtı.
Almanya'da yaşayan 17 Ağustos depremi mağduru Sefer Güngör depremzedelere kucak açtı. Güngör, Yalova'daki iki dairesini depremzedelerin kullanımına açtı.
24 yıl önce yaşanan büyük Marmara depreminde yaşadığı acıları "asrın felaketi" olarak nitelendirilen son depremde tekrar hatırlayan Güngör, Yalova'da bulunan iki dairesini depremzedelerin kullanımına açtı.
Almanya'dan yıllık iznini geçirmek için 17 Ağustos 1999'da Yalova'ya gelen Sefer Güngör depremden sağ kurtulurken yakınlarının çoğunu enkaz altında kaybetti.
Depremin yaşattığı mağduriyeti çok iyi bilen 81 yaşındaki işçi emeklisi Sefer Güngör, "Cumhurbaşkanım televizyonda öyle deyince derhal biz faaliyete geçtik. Herkesten önce anahtarları verdik" dedi.
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