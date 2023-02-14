17 Ağustos mağdurundan örnek davranış: Yalova'daki iki dairesini depremzedelerin kullanımına açtı

17 Ağustos mağduru iki evini depremzedelere verdi

Almanya'da yaşayan 17 Ağustos depremi mağduru Sefer Güngör depremzedelere kucak açtı. Güngör, Yalova'daki iki dairesini depremzedelerin kullanımına açtı.

24 yıl önce yaşanan büyük Marmara depreminde yaşadığı acıları "asrın felaketi" olarak nitelendirilen son depremde tekrar hatırlayan Güngör, Yalova'da bulunan iki dairesini depremzedelerin kullanımına açtı.

Almanya'dan yıllık iznini geçirmek için 17 Ağustos 1999'da Yalova'ya gelen Sefer Güngör depremden sağ kurtulurken yakınlarının çoğunu enkaz altında kaybetti.

Depremin yaşattığı mağduriyeti çok iyi bilen 81 yaşındaki işçi emeklisi Sefer Güngör, "Cumhurbaşkanım televizyonda öyle deyince derhal biz faaliyete geçtik. Herkesten önce anahtarları verdik" dedi.