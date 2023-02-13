VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli basketbolcu Nilay Aydoğan İstanbul'da defnedildi
Kule Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
163 şüphelinin yıkılan binalarda sorumluluğu tespit edildi
Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na geç başvurular 1-6 Mart'ta yapılabilecek
Deprem bölgesinde 97 yağmacı tutuklandı
Enkazda babasıyla "taş kağıt makas" oynayarak 101 saat bekleyen Tanem taburcu edildi
O güzel yavruyu yuvamıza bekliyoruz
Afet bölgesindekileri bekleyen sorun: Enfeksiyon
TOKİ'den deprem bölgeleri için 'dolandırıcılık' uyarısı
Korkular 4 haftayı geçerse destek alınmalı
Donma durumunda ilk yardım tüyoları
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim kararını kınadı
TSK deprem bölgesinde 235 seyyar banyo ve tuvalet kurdu
Cumhurbaşkanlığına ait uçak 15 bebeği Ankara'ya getirecek
Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım taşımak için insani hava köprüsü
IKBY'deki sivil toplum kuruluşlarından Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 32 tır yardım
24 ekibi Türk Kızılay üretim tesisinde! "Türkiye'nin beklentisi bizden çok büyük"
Suriye'nin kuzeybatısındaki okullar depremzedelerin barınağı oldu
Gaziantep'te depremde yıkılan 25 binaya ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
Suriye'den Türkiye'ye sığınmacı akını iddialarını yalanladı
"Yalanlara, iftiralara, algı operasyonlarına itibar etmeyin"
Bakan Koca, 178 saat sonra enkazdan kurtarılan 6 yaşındaki Hivay'ın görüntülerini paylaştı
Arama kurtarma ekipleri enkaz altına seslerini duyurmak için hep bir ağızdan bağırıyor
13 Şubat 2023 Pazartesi 18:29:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 18:29:00

163 şüphelinin yıkılan binalarda sorumluluğu tespit edildi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 ilde yıkılan binalarla ilgili, adli süreç işliyor. Gözaltı sayısı her geçen gün artarken, 163 şüphelinin sorumlulukları tespit edildi.

Depremden etkilenen 10 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili illerin Başsavcılıkları tarafından resen başlatılan ve titizlikle yürütülen soruşturmalarda 163 şüphelinin sorumlulukları tespit edildi.

Bu şüphelilerden 8'sı tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı, 48'si gözaltında bulunuyor, 7'si hakkında yakalama kararı bulunuyor, 70'i hakkında da gözaltına alma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen şüphelilerden 8'inin öldüğü tespit edilirken, 12 kişi ifadelerine müteakip serbest bırakıldı ve 8 şüpheli hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılıklarınca değerlendirmeler devam ediyor.

Etiketler : Deprem Kahramanmaraş Gözaltı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX