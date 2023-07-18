160 hektarı torpille yakmış!

Milas-Bodrum havalimanı kavşağında 14 Temmuz'da yol kenarındaki otların tutuşması sonrası yangın çıktı. Yangına havadan 18 helikopter 10 uçak, karadan 60 arazöz ve yaklaşık 500 orman işçisi müdahale ederek 6 saatlik bir çalışma sonrası 160 hektar alanda kontrol altına alındı. Ekiplerin 24 saatlik incelemesi sonrası yangını çıkaran Mahmut Dilbaz yakalandı. Şüphelinin araç içinden torpil atmak amacıyla yangını çıkardığı tespit edildi.

OTURUP YANGINI İZLEMİŞ!

Dilbaz'ın evinde ve bahçesinde yapılan aramada, torpil ve torpil parçaları bulunurken, kız arkadaşı ve oğlu da gözaltına alındı. Dilbaz'ın otomobilde yanında bulunan kız arkadaşı, şüphelinin seyir halindeyken torpili yakıp otların içine attığını ve bir süre ilerledikten sonra durarak yangını izlediğini itiraf etti. Zanlının çeşitli suçlardan 18 kaydı olduğu öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 7 GÖZALTI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10-17 Temmuz'da Muğla/Fethiye, Muğla/Milas, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya/Manavgat'ta meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili soruşturmaların başlatıldığını belirtti. 7 şüphelinin tespit edildiğini aktaran Tunç, "Fethiye'de 1 ve Milas'ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklandı, İzmir Urla'da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, Hatay Belen'de 2 şüpheli gözaltına alındı, Manavgat'ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor" dedi.

Mahmut Dilbaz, 15 Temmuz günü Milas ilçesi Koru Mahallesi'nde bulunan ikametinde oluşturulan özel ekip tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

DÖRT İLDE ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Hatay Belen'de iki kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlen- mesi için yaktıkları ateş, ormana sıçradı. Yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahalleri tahliye edildi. Alevler 7 ev ve 4 araca zarar verdi. Yangının yol açtığı duman, 40 kilometre uzaklıktaki Antakya ilçesinde de gökyüzünü kapladı. Söndürme çalışmalarında 7 uçak, 12 helikopter, 58 arazöz ve 7 iş makinesi 320 personel görev yaptı.

ADANA DA YANIYOR

Adana Karaisalı'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Ekipler, 2 helikopter, 12 arazöz, 5 su tankı, 3 iş makinesi ve 70 personelle alevlere müdahale ediyor.

RÜZGAR ALEVLERİ HIZLANDIRDI

Çanakkale Kızılkeçili Köyü yakınlarında çıkan orman yangını 24 saati aşkın sürüyor. Alevlere 13 helikopter ve 5 uçak, karadan da 60 arazöz, 19 su ikmal aracı, dozerler ve çok sayıda destek ekibi müdahale etti. Alevler nedeniyle 211 nüfuslu Kemel Köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın bölgesinde rüzgar öğle saatlerinde yeniden hızlanmaya başladı. Havadan 8 helikopter ve 4 uçak, karadan da 77 arazöz, 14 iş makinesi, su ikmal araçları ve 374 personel ile çok sayıda destek ekibiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DEVREDE

Mersin Gülnar'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışıldı. Rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine de yayılan yangına müdahale gün boyu sürdü. Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi. Yangına 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personel müdahalede bulundu. 2008'de aynı mahallede çıkan yangında hayatını kaybeden Hatice Kırlangıç, Hatice Bulut ve Fatma Bulut adına oluşturan Hatıra Ormanı da zarar gördü. Yangın nedeniyle Kavakoluğu Mahallesi Mezarlığı'nda da hasar oluştu. Kavakoluğu Mahallesi'nde 5 ev yangında kullanılamaz hale geldi. Kavakoluğu, Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallesi tahliye edildi.