16 yaşındaki genç dehşet saçtı! Yaşlı adamı, tabanca kabzasıyla döverek öldürdü

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02 Eylül 2020 Çarşamba 15:23:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 15:28:00

16 yaşındaki genç dehşet saçtı! Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu, tabanca kabzasıyla döverek öldürdü

Kaynak: DHA

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Bursa'da, kız arkadaşına dokunduğu iddiasıyla tartıştığı adamı başına kurusıkı tabancanın kabzasıyla defalarca vurarak darbetti. Beyin kanaması geçiren Yavaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan Cüneyt A., tutuklandı. Cinayet anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. .

Olay, geçen cumartesi akşamı, Osmangazi ilçesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Cüneyt A., kız arkadaşı ile birlikte dolmuşa bindi. Yolculardan Mehmet Yavaş'ın eli, Cüneyt A.’nın kız arkadaşına dokundu. Adı öğrenilemeyen genç kızın tepki göstermesi üzerine, Cüneyt A. ve Mehmet Yavaş arasında tartışma çıktı. İkili, dolmuştan inerek, tartışmaya devam etti. Tartışmaya, Cüneyt A.’nın arkadaşı Cesur A. (18) da dahil oldu. İkili Mehmet Yavaş'ı darbetti. Çevredekiler kavgayı ayırdı. 2 taraf farklı yönlere doğru yürümeye başladı. Ancak Cüneyt A., kısa süre sonra geri dönüp, peşinden koştuğu Mehmet Yavaş'ın başına üzerinde taşıdığı kurusıkı tabancanın kabzasıyla vurmaya başladı. Tekme ve yumrukta attığı Yavaş, yere yığıldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Mehmet Yavaş, hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube ekipleri harekete geçti. Ekipler, Cüneyt A. ve kız arkadaşı ile Cesur A., Osmangazi ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Cüneyt A., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Cesur A. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cüneyt A.’nın Mehmet Yavaş’ı tabanca ile darbettiği ve yerdeki adamı tekmelediği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Cüneyt A.’nın, Mehmet Yavaş’a arkadan gelerek saldırdığı, Yavaş’ın ise aldığı darbeler sonucu hareketsiz yerde yattığı görülüyor. Cüneyt A.’nın elindeki kurusıkı tabancanın kabzasıyla Yavaş’ın başına art arda vurması, kız arkadaşı tarafından olay yerinden uzaklaştırılması yer alıyor.

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